نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها خواستار اعتدال در فضای انتخاباتی دانشگاهها شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین شفیعی شب گذشته در نشست نمایندگان تشکلها و اتحادیه های سیاسی دانشجویی با مسئولان نهاد نمایندگی رهبری انقلاب در دانشگاهها با بیان این مطلب افزود: "امیدواریم دانشجویان نیز در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت فعال ایجاد کنند و هم به گونه ای عمل کنند که با عقلانیت بیشتر و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری انتخابات دهم ریاست جمهوری برگزار شود و خواسته های دشمنان برای ایجاد تفرقه محقق نشود."

وی با اشاره به قرارگیری در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: "باید بتوانیم آنطور که شایسته است مشارکت فعالی را در دانشگاهها مصادف با سی امین سالگرد انقلاب اسلامی ایجاد کنیم و حقیقتا باید موج مهمی برای انقلاب اسلامی در دانشگاهها ایجاد شود و دانشگاهها پتانسیل آن را دارند."

معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها از تشکلهای دانشجویی خواستار شد تا برای اول مهر ماه با نگاه به دانشجویان جدیدالورود و با برنامه ریزی مناسب در چارچوب اهداف نظام و انقلاب ایفای نقش کنند.

سید مجتبی حسینی از بسیج دانشجویی، مصطفی قاسمی از جامعه اسلامی دانشجویان، صادق شهابی از جنبش عدالتخواه دانشجویی، خانم حبیبی از اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان مستقل، مهدی عباسی مهر از دفتر تحکیم وحدت، علی رستمی از سازمان اسلامی دانشجویان ایران، راضیه سادات موسوی از شورای عالی خواهران مسلمان، محمد رضا باقری از اتحادیه بین المللی دانشگاهیان مسلمان و عارف کاظمی از اتحادیه سوم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته نقطه نظرات و دیدگاههای مجموعه شان را در حضور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها طرح کردند.

آشنایی بیشتر مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها با فضا و رسالت دانشگاه، ایجاد شاخصهایی برای تعیین نخبه سیاسی و راهکارهای انگیزشی برای نخبگان سیاسی، طراحی استراتژی مشخص برای تبلیغ دینی در دانشگاهها، بازنگری در دروس معارف و ریشه های انقلاب اسلامی، تسهیل ارتباط میان تشکلهای سیاسی فرهنگی کشور با تشکلها و انجمنهای دانشجویان مسلمان در خارج کشور از اهم موضوعات مطرح شده از سوی نمایندگان تشکلهای دانشجویی بود.