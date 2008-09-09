به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این لایحه که امروز به تصویب نمایندگان رسید مجازاتهای مختلف برای جرایمی نظیر دسترسی بدون مجوز به سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی، شنود امواج الکترومغناطیسی بدون مجوز، دسترسی بدون مجوز به داده های رایانه ای سری و افشاء آنها،صدمه زدن عمدی به داده های رایانه های دیگران و اختلال در سیستم رایانه ای دیگران در نظر گرفته شده است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه هر کس از سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، توقف داده ها یا اختلال در عملکرد سیستم، سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

در این لایحه همچنین مجازاتهای مختلف بر اساس قانون مجازات اسلامی درباره کسانی که به وسیله سیستمهای رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن تولید یا منتشر کنند پیش بینی شده است.

در این لایحه همچنین آئین نامه دادرسی مربوط به جرایم رایانه ای پیش بینی شده است.

نمایندگان در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با 175 رای موافق، 3 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر کلیات این لایحه را به تصویب رساندند.

این لایحه مشتمل بر 42 ماده و شش مبحث است که بخش نخست آن شامل کلیات و تعاریف است.

در صورت تصویب نهایی این لایحه مفاهیمی نظیر داده رایانه، داده محتوا، سیستم رایانه ای، سیستم مخابراتی و ارائه دهنده خدمات رایانه ای تعریف خواهد شد.