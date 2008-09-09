نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان در بورس متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت نظارت بر ناشران بورسی با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام این شرکت طی روزهای اخیر، کاهش جهانی قیمت فولاد، افزایش قیمت سنگ‌آهن داخلی و تاثیر آن بر قیمت سهام این شرکت و همچنین نامشخص بودن نحوه پرداخت کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و لزوم وجود اطلاعات بیشتر نماد این شرکت متوقف شده است.

امیر حمزه مالمیر ادامه داد: بنا به همین دلایل از شرکت خواسته شده تا اطلاعات مربوط به این تحولات و تاثیر آن بر وضعیت سودآوری شرکت را به بورس ارایه کند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی افزود: پس از روشن شدن این مسایل و انعکاس آنها به بازار، نماد معاملاتی شرکت بازگشایی خواهد شد.



