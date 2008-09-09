  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۱۸

نماد معاملاتی فولاد مبارکه اصفهان در بورس متوقف شد

نماد معاملاتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان بنا به درخواست اداره نظارت بر ناشران بورسی مبنی بر بررسی بیشتر اطلاعات شرکت متوقف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت نظارت بر ناشران بورسی با بیان مطلب فوق گفت: با توجه به تغییرات قیمت سهام این شرکت طی روزهای اخیر، کاهش جهانی قیمت فولاد، افزایش قیمت سنگ‌آهن داخلی و تاثیر آن بر قیمت سهام این شرکت و همچنین نامشخص بودن نحوه پرداخت کمک به صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد و لزوم وجود اطلاعات بیشتر نماد این شرکت متوقف شده است.

امیر حمزه مالمیر ادامه داد: بنا به همین دلایل از شرکت خواسته شده تا اطلاعات مربوط به این تحولات و تاثیر آن بر وضعیت سودآوری شرکت را به بورس ارایه کند.

براساس این گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه، وی افزود: پس از روشن شدن این مسایل و انعکاس آنها به بازار، نماد معاملاتی شرکت بازگشایی خواهد شد.
 

کد مطلب 746583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها