طرح تحقیقاتی نقش ترکیبات فنولی در دوره رشد زعفران آغاز شد

علیرضا صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: طرح تحقیقاتی مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد زعفران با هدف بررسی دلایل کاهش عملکرد مزارع بعد از گذشت هشت سال و همچنین کاهش قابل توجه عملکرد پیاز زعفران در کشت مجدد مزارع، در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی آغاز به کار کرد.

وی اظهارداشت: این طرح به منظور تکمیل نتایج طرحهای مرتبط قبلی و پاسخ به دلایل کاهش عملکرد مزارع زعفران که تاکنون بی جواب مانده است، انجام می شود.

وی افزود: طرح تحقیقاتی مذکور با نمونه برداری از خاک و پیازهای سنین مختلف مزارع زعفران و مطالعه فاکتورهای کیفی که مهمترین آنها وجود ترکیبات فنولی در اندامهای مختلف گیاه زعفران و خاک اطراف پیاز است، انجام می شود.

عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی تاکید کرد: روش به کارگرفته شده در این طرح برای اندازه گیری ترکیبات فنولی جزو ساده ترین، دقیق ترین و جدیدترین روشهای موجود است که برای نخستین بار در ایران و بر روی گیاه زعفران اجرا خواهد شد.

صادقیان خاطرنشان کرد: ارتباط میان ترکیبات فنولی و پارامترهای کمی که منجر به کاهش گل دهی زعفران و در نهایت عملکرد اقتصادی آن می شود در این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: امیدواریم نتایج این پروژه تحقیقاتی بتواند باعث افزایش عملکرد کمی و کیفی مزارع کشاورزان سخت کوش زعفران در استانهای خراسان رضوی و جنوبی شود.

وی با بیان اینکه نتایج این طرح تحقیقاتی تا اواخر بهار سال آتی طی گزارشی تفصیلی و همچنین در قالب مقاله علمی در اختیار علاقه مندان قرار خواهد گرفت افزود: نتایج این طرح همچنین از طریق بخش ترویج ادارات جهاد کشاورزی شهرستانها در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

تمام فعالیتهای آزمایشگاهی طرح تحقیقاتی مطالعه ترکیبات فنولی در دوره رشد زعفران در آزمایشگاه گروه کشاورزی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی و توسط محمد حسینی و علیرضا صادقیان پژوهشگران این پژوهشکده و بهزاد صادقی در حال انجام است.