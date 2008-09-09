آمریکا توان برخورد نظامی با ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد خاتمی در جمع کارکنان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص)، اظهار داشت : آمریکا در طول پنجاه سال گذشته به 25 کشور مستقل جهان به طور مستقیم و یا غیر مستقیم حمله نظامی کرده است و در طول این 30 سال نیز اگر می‌توانست با حمله نظامی کار نظام جمهوری اسلامی را تمام کند، قطعا این کار را انجام می‌داد.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مطرح کردن تهدید به حمله آمریکا و اسرائیل از سوی برخی را اقدامی در جهت نگران کردن ملت ایران توصیف کرد و گفت: مردم مومن ایران از اینگونه تهدیدات هیچ نگرانی به خود راه نخواهند داد.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به هشت سال جنگ تحمیلی صدام و متحدانش علیه ایران گفت: اتحادی که در این جنگ تحمیلی علیه ملت ایران صورت گرفت به معنای واقعی یادآور جنگ احزاب در زمان رسول خدا(ص) بود و ملت ایران به فضل خداوند توانست توان بالای دفاعی خود را ثابت کند.