رئیس مجلس از توهین نمایندگان به یکدیگر جلوگیری کند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در جلسه علنی امروز با استناد به مواد 78 و 79 آئین نامه داخلی در تذکری خطاب به رئیس مجلس اظهار داشت: حضرتعالی زمانی که احساس می کنید به یک نماینده یا نمایندگانی اهانت می شود، باید تذکر لازم را بدهید.

وی افزود: در جلسه یکشنبه یکی از نمایندگان گفت یک سخنرانی مجلس باید موجب تغریر واقع شود که شما هیچ تذکری ندادید.

کواکبیان به نطق رسایی که در مورد اظهارات جلسه گذشته علیخانی انتقاد کرده و گفته بود "شما به رعشه می افتید" اشاره کرد و گفت: این توهین به نماینده است شما در مقامی هستید که باید تذکر دهید. این آقای محترم سخنران چقدر می خواهد وکیل الدوله باشد در این مجلس؟ شما باید تذکر می دادید اینطور توهین نکند و فکر نکند هر چه می خواهد می تواند بگوید.

نمایندگان با فریاد احسن احسن سخنان کواکبیان را تایید کردند.

لاریجانی در پاسخ به این تذکر کواکبیان گفت: فردی که احساس می کند به وی توهین شده، می تواند وقت بگیرد پاسخ دهد.وی افزود: توهینی نشده، به شما هم مربوط نیست به نماینده ای که توهین شده است مربوط است او می تواند پاسخ دهد.

این سخنان لاریجانی موجبات شادی تعدادی ازنمایندگان را فراهم آورد و عده ای نیز با فریاد احسن اظهارات وی را تایید کردند.