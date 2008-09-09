خشکسالی و سرمازدگی 50 درصد محصولات کرج را از بین برد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حامد نعیمی، صبح امروز در جمع مسئولان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و آبفا اظهار داشت: امسال از دو هزار و 300 هکتار زمین زیرکشت گندم بیش از 9 هزار و 200 تن محصول برداشت شده که نسبت به زمان مشابه در سال گذشته حدود 50 درصد کاهش داشته است به طوری که پارسال 15 هزار تن محصول برداشت شد.

وی افزود: قیمت تضمینی خرید گندم از سوی دولت 280 تومان اعلام شده بود که در بازار آزاد تا 340 تومان نیز خریداری می شد و این امر باعث شد تا کشاورزان تمایل داشته باشند محصولات خود را در بازار آزاد بفروشند.

این مسئول خاطرنشان کرد: امسال دو هزار و 600 هکتار زمین به زیر کشت محصول جو رفت و قیمت این محصول 100 تومان بیشتر از قیمت گندم بوده و به دلیل مصرف کمتر آب کشاورزان به تولید جو بیشتر پرداختند و به احتمال زیاد این روند در سالهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.