107 نقطه حادثه خیز در استان اردبیل شناسایی شده است

سید کمال الدین میر جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع این نقاط حادثه خیز، 37 نقطه به عنوان نقاط بسیار پرحادثه معرفی شده که برای رفع این نقاط باید اعتبارات ویژه و اقدامات جدی صورت گیرد.

وی افزود: حذف این نقاط به زمان و اعتبارات مالی ویژه ای نیازمند بوده و برآوردهای اولیه نشان می دهد که برای حذف این نقاط با اصلاح هندسی تامین اعتباری بالغ بر 760 میلیارد ریال ضروری است.

وی با اشاره به حذف گردنه لنگان به عنوان یکی از حادثه خیز ترین نقاط استان عنوان کرد: در حال حاضر با حذف این گردنه شاهد کاهش آمار تصادفات منتهی به فوت به میزان قابل توجهی در استان هستیم.

میر جعفریان احداث کمربندی و بزرگراه در محورهای شمال و جنوب، تعریض جاده ها، نسب علایم رانندگی جدید، اصلاح هندسی، احداث تونل و پل و ...را از جمله راه کارهایی دانست که برای حذف نقاط پرحادثه به اجرا گذاشته شده است.

وی در ادامه با اشاره به افتتاح 16 پروژه در هفته دولت بیان داشت: این پروژه ها در قالب 255 کیلومتر راه فرعی و روستایی و با صرف اعتباری افزون بر 110 میلیارد ریال احداث و به بهره برداری رسید است.

وی عنوان کرد: همچنین 18 پروژه شامل 237 کیلومتر راه اصلی و فرعی نیز با اعتباری بالغ بر 630 میلیارد ریال در سطح استان به اجرا گذاشته شده و در دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.