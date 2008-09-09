پیشرفت 73 درصدی پروژه ساخت خط آهن اصفهان-شیراز

حسین تهرانی در گفتگو با مهر گفت: میزان پیشرفت کلی پروژه ساخت خط آهن اصفهان-شیراز به حدود 70 درصد رسیده و قطعه اصفهان تا اقلید این پروژه نیز بعد از ماه رمضان قابل بهره برداری است.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور افزود: ساخت 230 کیلومتر از مسیر اصفهان تا اقلید و همچنین پل ایزد خواست که مشابه ابنیه پل دریاچه ارومیه است، به پایان رسیده است و بخشی دیگر پروژه نیز تا پایان سال مالی 87 به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: به دلیل تاکید رئیس جمهوری برای تامین اعتبار این پروژه، روند تامین مالی آن شتاب پیدا کرده اما هنوز بخشی از بودجه تعیین شده از محل صرفه جویی سوخت و 20 میلیارد تومان از منابع مالی تکلیف شده بروزارت نفت به این شرکت پرداخت نشده است.

تهرانی ابراز داشت: وزارت نفت به این شرکت وعده داده است تا 20 میلیارد تومان منابع مالی باقی مانده سهم خود دراین پروژه را تا یک ماه آینده تامین کند.

معاون ساخت راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور خاطر نشان کرد: اقدامات لازم برای خرید ریل از منابع فاینانس از طریق شرکت خدمات ابنیه فنی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی در دست اقدام است، اما روند خرید ریل مورد نیاز این پروژه نیز کندتر ازبرنامه لازم اتفاق افتاده است.