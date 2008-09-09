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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۲

سازمان سنجش اعلام کرد:

آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد 12 مهر ماه برگزار می شود

آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد 12 مهر ماه برگزار می شود

آزمون مدرک معادل کارشناسی ارشد 87 صبح روز جمعه 12 مهر ماه منحصراً در شهرستان تهران برگزار می شود و نشانی دقیق محل حوزه‌ های امتحانی هر یک از داوطلبان در ذیل کارت ورود به جلسه داوطلب درج خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس طرح جدید سازمان سنجش آموزش کشور در آزمون دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد سال 1387، کارت ورود به جلسه توزیع نمی شود، بلکه داوطلبان باید جهت تهیه کارت ورود به جلسه خود از تاریخ 8 تا 11 مهرماه به سایت اینترنتی سازمان سنجش ( www.sanjesh.org ) مراجعه و از کارت ورود به جلسة آزمون خود، یک نسخه پرینت تهیه کنند.

داوطلبان این آزمون پس از مراجعه به سایت و تهیه یک نسخه پرینت از کارت خود باید حاشیه‌ های اضافی پرینت کارت را برش داده و آن را در قطع معمول کارت (حدود 10 × 15 سانتی‌متر) درآورند و بر اساس توضیحات ذیل کارت که در سایت سازمان مشخص شده است مندرجات کارت را با اطلاعات شناسنامه ‌ای و آزمونی خود تطبیق دهند.

داوطلبان موظف هستند قبل از حضور در جلسه آزمون در محل مخصوص برروی پرینت کارت شخصاً اثرانگشت گذاشته و امضاء کنند.

داوطلبان برای ورود به حوزه امتحانی مربوطه و شرکت در جلسه آزمون باید حتماً پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را به همراه داشته باشند در غیر این صورت از ورود آنها به حوزه امتحانی و شرکت در آزمون جلوگیری به عمل خواهد آمد.

متن راهنمای شرکت در جلسه آزمون نیز از روز دوشنبه 8 تا 11 مهرماه در سایت اینترنتی سازمان سنجش قرار داده می ‌شود.

کد مطلب 746611

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