مهمترین ماموریت بنیاد روایت فتح نظارت بر محصولات فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام طائب که به همراه چند تن از اعضای شورای فرماندهی این نیرو به مدت 4 ساعت از محل بنیاد روایت فتح بازدید کرد، با اشاره به تغییر شیوه مقابله دشمن با نظام جمهوری اسلامی خواستار استفاده از تاکتیک های جدید فرهنگی در جامعه توسط دستگاه های فرهنگی شد و اهداف بنیاد را بر اساس مسائل روز همچون تهدید نرم و تعالی فرهنگی عنوان کرد.

وی نقش بنیاد روایت فتح را در عرصه فرهنگی برجسته و فعال عنوان کرد و بر ارتقاء این نقش تاکید کرد.

در ابتدای این بازدید میرهاشمی مدیر عامل بنیاد فرهنگی روایت بسیج ضمن ارائه گزارشی از روند فعالیت این مجموعه از تشکیل انجمن های تخصصی عکاسان، تئاتر، فیلم، دفاع مقدس خبر داد و افزود: به زودی انجمن ادبیات دفاع مقدس نیز تشکیل خواهد شد.

همچنین حسین مسافر آستانه مدیرعامل انجمن تئاتر بنیاد روایت فتح با اشاره به اینکه هم اکنون انجمن تئاتر بنیاد به عنوان یک انجمن تخصصی در بین هنرمندان این رشته پذیرفته شده است، خاطر نشان کرد: مجله دو ماهنامه نقش صحنه به همت این انجمن تهیه و منتشر می گردد که یکی از مجله های تخصصی در زمینه تئاتر محسوب می شود و رتبه اول در جذب مخاطب را در این حوزه داراست.

حجت الاسلام طائب خطاب به مدیران این مجموعه از آنها خواست تا فعالیتهایشان را به استان تهران و یا چند استان دیگر محدود نکنند بلکه در سطح استانهای کشور فعالیت کنند و از استعداد وپتانسیل های تمامی استانها بهره بگیرند.

وی در همین راستا به تشکیل موسسه روایت فتح در تمامی استانهای کشور با مرکزیت تهران اشاره کرد و گفت: بنیاد روایت فتح با داشتن رده های استانی می تواند فعالیت های عمیق تری را داشته باشد.