امضای بیانیه‌ برای حمایت از وقف/ 3 هزار مغازه بازار تهران وقف هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید یدالله شیر مردی مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران هدف از برگزاری این همایش را ترویج گسترش و احیای سنت نبوی وقف و حمایت همه جانبه از مسئولان امر در راستای احیای موقوفات و برخورد با موقوفه خواران عنوان کرد و افزود: موقوفات در دوران پس از غیبت کبری همواره پشتیبان حوزه های علمیه بوده و علمای دین با پشتوانه این نهاد توانسته اند خود را وقف تبلیغ دین کنند. حوزه های علمیه و علمای دین نیز با ترویج این فرهنگ نقش مؤثری در ماندگاری وقف داشته اند.

وی افزود: در حال حاضر استان تهران به لحاظ ارزش و در آمد حاصل از موقوفات رتبه اول را در کشور دارد و به همین علت حمایت ائمه جمعه و جماعات از احیای موقوفات و جلوگیری از تعدی بر برخی موقوفات لازم است.

شیرمردی یکی دیگر از مشکلات موقوفات را بی توجهی مجموعه اوقاف زمان طاغوت نسبت به موقوفات خواند و اظهار داشت: این گروه بسیاری از زمینهای استان تهران را با ثبت اسناد و املاک آن زمان از حالت وقف خارج کردند که امروز بعد از گذشت سالها این موقوفات با هزاران معارض در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفته است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: در استان تهران 10 هزار موقوفه برای ترویج اسلام ناب محمدی وجود دارد که نزدیک به 13 درصد آنها مربوط به مساجد و حوزه های علمیه است.

حجت الاسلام شیرمردی با اشاره به اینکه حدود 3 هزار مغازه از مغازه‌های بازار تهران وقف هستند گفت: موضوعات موقوفات بازار تهران بعد از حوزه های علمیه بیشتر پیرامون عزاداری امام حسین (ع) و محرم است.

شیرمردی در خصوص اهداف این سازمان برای برپایی گردهمایی ائمه جمعه و جماعات و علما و فضلای استان تهران اظهار داشت: برخی از نهادهای اجرایی اند که به شکل های مختلفی موقوفه های تصرف شده را بدون مجوز از سازمان اوقاف تغییر کاربری داده اند که این امر باعث تعطیلی موقوفه شده و متأسفانه آن موقوفه را از انتفاع خارج کرده است .

وی افزود: این امر گوشه‌ای از تهدیدهایی است که متأسفانه حوزه وقف در استان تهران را گرفتار کرده و به همین علت هم ما در این همایش از ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و فضلا در خواست کردیم برای حفظ و احیای موقوفات همکاری و حمایتهای لازم را داشته باشند .

وی با اشاره به اینکه در آمد موقوفات استان تهران در سال گذشته بالغ بر 400 میلیون ریال بوده، عنوان کرد: اگر فرهنگ وقف را گسترش دهیم بار بزرگی را از دوش دولت برداشته ایم، احیای موقوفات به معنای در اختیار قرار دادن کارهای خیر به صورت رایگان در اختیار مردم است و در آن زمان دیگر فقیری در جامعه باقی نمی ماند.

ائمه جمعه و جماعات، روحانیون و فضلای حاضر در این گرهمایی با امضای بیانیه ای خواستار حمایت جدی از گسترش و احیای سنت شریف نبوی وقف شدند .

گردهمایی ائمه جمعه و جماعات استان تهران پیرامون بررسی اهمیت وقف در اسلام دیشب در حسینیه الزهرا(س) سازمان فرهنگ و ارتباطات برگزار شد.