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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۸

نظرسنجی های جدید نشان داد:

رقابت شانه به شانه اوباما و مک کین برای ورود به کاخ سفید

رقابت شانه به شانه اوباما و مک کین برای ورود به کاخ سفید

نتایج نظرسنجی های جدید از رقابت شانه به شانه نامزدهای حزب جمهوریخواه و دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حکایت دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این نظرسنجی ها از روز جمعه تا یکشنبه و پس از پایان همایش جمهوریخواهان ( در روز پنج شنبه) انجام شد.

نظرسنجی سی ان ان و تایم نشان داد که " باراک اوباما" از حزب دموکرات و " جان مک کین" از حزب جمهوریخواه هر دو از حمایت 48 درصدی رای دهندگان آمریکایی برخوردار هستند. این در حالی بود که نظرسنجی هاتلاین و دیاگو این حمایت را 44 درصد ارزیابی کرد.

نظرسنجی سی ان ان و تایم نسبت به نتیجه آن در هفته گذشته تقریبا تغییری نداشت، زیرا در نظرسنجی قبلی اوباما با 49 درصد از مک کین با 48 درصد پیش بود. اما نظرسنجی هاتلاین تغییر قابل ملاحظه ای را نشان داد ، زیرا در نظرسنجی قبلی آن اوباما با 9 درصد از مک کین پیش بود.

نظرسنجی سی ان ان و تایم بر روی هزار و 22 نفر از مردم آمریکا و نظرسنجی هاتلاین و دیاگو بر روی 924 نفر انجام شد.

این در حالی است که نظر سنجی موسسه گالوپ از برتری سناتور مک کین بر سناتور اوباما حکایت داشت که این مورد نتیجه ای بی سابقه برای مک کین بشمار می رود .

نتایج نظرسنجی موسسه گالوپ حکایت از آن داشت که 48 درصد از مردم آمریکا مک کین را فردی مناسب برای ریاست جمهوری کشورشان می دانند.

کد مطلب 746620

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