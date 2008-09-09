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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

صادرات چهار میلیون و 944 تن کشمش تیزابی از همدان

همدان - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان گفت: در سال جاری چهار میلیون و 944 تن کشمش تیزآبی از استان همدان صادر شده است.

سید مسعود بکایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این میزان محصول صادر شده 66 میلیارد ریال ارز آوری داشته است، اظهار داشت: کشمش تیزآبی در بین محصولات کشاورزی صادراتی شامل سیب زمینی و برگه زردآلو بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

بکایی با بیان اینکه در این مدت 5/36 درصد صادرات انجام شده در بخش کشاورزی صورت گرفته است، اظهار داشت: کشمش تیزآبی 5/30 درصد، سیب زمینی 8/5 درصد و برگه زرد آلو 24 صدم درصد از صادرات این بخش را شامل می شود.

وی خاطرنشان کرد: کالاهای بخش کشاورزی بعد از کالاهای بخش صنعت رتبه دوم صادرات را به خود اختصاص داده است.

معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان همدان گفت: کشورهای هدف برای صادرات این محصولات شامل آلمان، ترکیه، عراق، افغانستان، پاکستان، تایلند و اکراین است.

بکایی یادآور شد: صادرات این سه محصول کشاورزی در سال جاری 80 میلیارد ریال ارزآوری را عاید استان همدان کرده است.

وی خاطرنشان کرد: کشمش تیزآبی و سیب زمینی در بین 10 قلم کالای صادراتی اول استان همدان قرار دارند.

کد مطلب 746622

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