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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۴۴

اختصاصی مهر /

نیمی از بودجه جایزه کتاب سال شهید مطهری تامین شد

نیمی از بودجه جایزه کتاب سال شهید مطهری تامین شد

سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با تامین 50 درصد از بودجه لازم برای برگزاری جایزه کتاب سال شهید مطهری موافقت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این موافقت از طرف مسئولان این سازمان به خانه موزه شهید مطهری - به عنوان یکی از متولیان برگزاری جایزه - اعلام شده است. 

هنوز مبلغ دقیقی در خصوص بودجه لازم برای برگزاری این جایزه اعلام نشده است اما قرار است علاوه بر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، نهادها و سازمانهای دیگری از جمله صدا و سیما، شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد برگزاری مراسم  سالگرد شهادت استاد مطهری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، حمایت مالی از این جایزه را بر عهده بگیرند.

سازمانهای مذکور 50 درصد باقیمانده از بودجه لازم برای برگزاری جایزه کتاب سال شهید مطهری را تقبل خواهند کرد.

اواخر اردیبهشت ماه امسال با انتخاب هفت نفر به عنوان اعضای شورای علمی، جایزه کتاب سال شهید مرتضی مطهری کلید خورد و نخستین دوره آن قرار است در سال جاری برگزار شود.

این جایزه قرار است همزمان و همسو با جشنواره "مطهری پژوهان" برگزار شود.

کد مطلب 746623

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