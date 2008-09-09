امسال 10865 دستگاه خودرو از گمرکات هرمزگان وارد کشور شد

ناصر کاویانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس اظهار داشت: از مجموع 10 هزار و 865 دستگاه خودروی وارداتی به کشور در پنج ماهه ابتدایی سال جاری تعداد هشت هزار و 48 دستگاه از بندرشهید رجایی، دو هزار و 780 دستگاه از بندر شهید باهنر و 37 دستگاه از بندرلنگه در غرب استان هرمزگان بوده است.

وی بیان داشت: میزان حقوق ورودی وصول شده از واردات این تعداد خودرو به کشور معادل یک هزار و 168 میلیارد و 927 میلیون و 487 هزار ریال بوده که در مقایسه با سال قبل از نظر تعداد 22 درصد و از نظر حقوق ورودی وصول شده 14 درصد رشد نشان می دهد.

کاویانی اظهار داشت: عمده خودروهای وارداتی از کشورهای ژاپن، آلمان، کره و چین بوده است.