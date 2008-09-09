سهام شرکتهای سیمانی وابسته به سرمایه گذاری صنعت و معدن واگذار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حیان در خصوص ناتوانی مدیریت دولتی در بنگاه داری اقتصادی، گفت: سابقه نشان می دهد که مناسبات، مقررات و روابط حاکم در دولت، مانع از موفقیت مدیریت دولتی بر شرکتها و بنگاه های اقتصادی شده است.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اظهار داشت: به منظور اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری و کمک به دولت برای اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در نظر داریم تا از تصدی گری و فعالیتهای شرکت داری خارج و به سرمایه گذاری در طرحهای جدید بپردازیم.

وی در ادامه تصریح کرد: به این منظور و تا پایان سال مالی 88 (که از مهرماه امسال آغاز می شود) سهام مدیریتی موجود در شرکتهای زیرمجموعه، به غیر از طرحهای در دست اجرا واگذار خواهد شد و برای تحقق این امر شرکتهای سودده در جهت تامین منابع مالی و برای اجرای طرحهای جدید و شرکتهای زیانده پس از اصلاح ساختار به فروش رسانده می شود.

حیان با بیان برنامه این شرکت به منظور حداقل رساندن مالکیت در شرکتهای تابعه (حداقل تا 20 درصد سرمایه)، از حمایت بانک صنعت و معدن برای اجرای طرحهای آینده این شرکت سرمایه گذاری خبر داد.

وی بانک صنعت و معدن را یک بانک توسعه ای دانست که به این منظور شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به عنوان ابزار توسعه ای آن به ایفای نقش واقعی خود در قبال طرحهای بخش خصوصی خواهد پرداخت.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با اشاره به پیشنهادهایی که برای ورود این شرکت به طرحهای فولادی شده است، گفت: با توجه به مشکلات موجود در بخش صنعت، لزوم حمایت از بخش صنعت و کمک به سیاستهای دولت در بخش مسکن، صنعت ساختمان به عنوان یکی از مهمترین حوزه هایی است که قصد ورود به آن را داریم.

به گفته وی برای تامین منابع مالی پروژه ها و طرحهای بخش ساختمان، سرمایه شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از شرکتهای سیمانی خارج و در بخش مسکن وارد خواهد شد، در واقع با این اقدام تلاش داریم تا زیان ناشی از سرمایه گذاری در سهام شرکتهای سیمانی را با سود ناشی از فعالیت در بخش مسکن جبران کنیم.

وی با اشاره به حمایتهای وزارت مسکن و شهرسازی در بخش ساخت و ساز و اعطای تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری در این بخش را مناسب ارزیابی کرد و ادامه داد: پروژه ها و طرحها پس از اجرا به سهامداران فعلی و در صورت عدم تمایل به عموم مردم به منظور ورود شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به دیگر طرحها واگذار خواهد شد.

حیان به فعال شدن شرکت ایران و ایتالیا به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن با وظیفه بررسی طرحهای پیشنهادی و ارائه طرحهای توجیهی برای تصمیم گیری به هیئت مدیره اشاره کرد.

وی با تاکید بر اینکه به منظور حمایت از بخش خصوصی وظیفه و رسالت خود را در توسعه قرار می دهیم، تصریح کرد: از سوی دیگر به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی، تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه پنجم، فعالیتهای بازار سرمایه این شرکت سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار می شود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن در پایان با اشاره به تجربه موفق این شرکت در واگذاری مالکیت 22 درصدی سهام کنتورسازی ایران از طریق بورس، به مذاکرات برای واگذاری سهام چند شرکت دیگر خود اشاره کرد.