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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۰۱

سایه توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بر روابط کشورهای عربی با آمریکا

سایه توافقنامه امنیتی بغداد- واشنگتن بر روابط کشورهای عربی با آمریکا

منابع آگاه عراقی در پی توقف کانال های فشار آمریکا علیه کشورهای عربی فاش کردند : کاخ سفید ادامه روند عملیات فشار خود را به امضای توافقنامه امنیتی بغداد و واشنگتن منوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البینه الجدیده، منابع سیاسی و دیپلماتیک بلندپایه عراقی فاش کردند : آمریکا در نظر گرفته است تا اطلاع ثانوی همه کانال ها و شبکه های فشار خود را علیه کشورهای عربی درقبال مسئله عراق متوقف کند.

به نوشته این روزنامه چاپ بغداد، اطلاعات به دست آمده حاکی از آن است که در صورت امضای توافقنامه امنیتی بین بغداد و واشنگتن ، کویت دیگر در نزد آمریکایی ها بی اعتبار می شود و از جایگاهی برخوردار نخواهد بود و این موضوع ابراز نگرانی اخیر مسئولان کویتی را در روزهای اخیر نسبت به مسلح شدن ارتش عراق به سلاح های پیشرفته تفسیر و تبیین می کند.

این درحالی است که منابع خبری اعلام کردند : "  بیان جبر الزبیدی " وزیر دارایی عراق که این روزها در کویت به سر می برد، حامل نامه است به سران کویتی مبنی بر اینکه دولت کنونی عراق به خاطر حماقت های صدام هرگز یک دلار هم پرداخت نمی کند.

از سوی دیگر نخست وزیر کویت اعلام کرده است در روزهای آتی به بغداد سفر می کند.

کد مطلب 746632

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