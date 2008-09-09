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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۵:۱۰

ارائه سهام عدالت به خبرنگاران، رانندگان تاکسی و طلاب حوزه های علمیه

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: به پیشنهاد استاندار خراسان رضوی به خبرنگاران، رانندگان تاکسی و طلاب حوزه های علمیه سهام عدالت تعلق خواهد گرفت.

رضا عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس پیشنهاد استاندار خراسان رضوی در کارگروه سهام عدالت استان مقرر شد تا پیشنهاد واگذاری سهام عدالت به سه گروه خبرنگاران، رانندگان تاکسی و طلاب به ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت کشور ارائه شود.

وی تصریح کرد: پس از تأیید این پیشنهاد، بر اساس طرح تهیه شده و کارشناسی های صورت گرفته، اقدامات لازم جهت واگذاری سهام عدالت به این افراد انجام خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ضروری است افرادی که مشمول این طرح می شوند در زمانی که متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید، نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه اطلاعات لازم اقدام کنند.

کد مطلب 746634

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