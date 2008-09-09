ارائه سهام عدالت به خبرنگاران، رانندگان تاکسی و طلاب حوزه های علمیه

رضا عبدالملکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: بر اساس پیشنهاد استاندار خراسان رضوی در کارگروه سهام عدالت استان مقرر شد تا پیشنهاد واگذاری سهام عدالت به سه گروه خبرنگاران، رانندگان تاکسی و طلاب به ستاد مرکزی توزیع سهام عدالت کشور ارائه شود.

وی تصریح کرد: پس از تأیید این پیشنهاد، بر اساس طرح تهیه شده و کارشناسی های صورت گرفته، اقدامات لازم جهت واگذاری سهام عدالت به این افراد انجام خواهد شد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: ضروری است افرادی که مشمول این طرح می شوند در زمانی که متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسید، نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه و ارائه اطلاعات لازم اقدام کنند.