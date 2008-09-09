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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۲۴

با اکثریت قاطع آرا؛

مجلس کلیات لایحه مجازات اسلامی را تصویب کرد

مجلس کلیات لایحه مجازات اسلامی را تصویب کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 196 رای موافق کلیات لایحه مجازات اسلامی را به تصویب رساندند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز مجلس، گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد کلیات لایحه مجازات اسلامی (کلیات، حدود، قصاص و دیات) را بررسی و با 196 رای موافق، 7 رای مخالف، 2 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر آن را به تصویب رساندند.

این لایحه مشتمل بر 428 ماده است و یک فوریت آن در جلسه مورخ 2/10/86 به تصویب مجلس رسیده بود.

این لایحه در جهت تدوین قانون دائمی مجازات اسلامی و بر مبنای سیاست جنایی (اصلاح مجرم، فردی کردن مجازات ها، توجه به اقدامات تامینی در کنار مجازاتها، حفظ حقوق شهروندی و سیاستهای بشر دوستانه، حفظ حقوق متهم و حمایت از خانواده وی، حفظ حقوق بزه دیده و ترمیم آثار جرم، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس زدایی و استفاده از کیفرهای عادلانه با کارکرد محوری کیفر بیان کنندگی ارزشها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب تدوین و جهت تصویب نهایی به مجلس ارسال شده است.

این لایحه در 4 باب، کلیات، حدود، قصاص و دیات تنظیم شده که در باب کلیات اصول کلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت کیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت کیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط تعلیق، زوال محکومیت کیفری مورد توجه قرار گرفته است.

مستنثنی نمودن جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم مهم از شمول محدودیت های اصل سرزمینی بودن جرایم و مجازات ها، توسعه محدوده اقدامات تامینی و ترتیبی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تکرار جرم، تعدیل مسئولیت کیفری آمر و مامور، مسئولیت پذیری کیفری اشخاص حقوقی، تکمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات ها در فصل مجزا و فردی کردن قضایی مجازات ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده برخی از نوآوریهای لایحه در باب کلیات است.

تدوین اصول کلی در خصوص مسئولیت مرتکب در باب حدود و انواع آن، تعدد و تکرار جرم، تخفیف و تبدیل مجازات های حدی و موارد سقوط آن در این لایحه مورد توجه خاص قرار گرفته است و همین رویه درباب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شرکت معاونت و شروع به جنایت در مباحث مجزا اتخاذ شده است.

به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش و توضیح مسئولیت بیت المال در پرداخت دیه، در باب دیات موادی متناسب دراین لایحه پیش بینی شده است و در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده نیز توجه به سیاست های جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مذ نظر بوده است.

قانون مجازات اسلامی در سال 70 به صورت آزمایشی تصویب و با پایان یافتن مهلت آزمایشی آن تا کنون چندین بار در مجلس مهلت اجرای آزمایشی آن تمدید شده است و این لایحه در جهت دائمی شدن این قانون است.

کد مطلب 746638

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