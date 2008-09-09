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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۰۲

بر اساس اعلام سازمان سنجش؛

اطلاعیه تکمیل ظرفیت کنکور 22 مهر ماه منتشر می شود

اطلاعیه تکمیل ظرفیت کنکور 22 مهر ماه منتشر می شود

اطلاعیه تکمیل ظرفیت کنکور سراسری بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور 22 مهرماه منتشر می شود و داوطلبان می توانند نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره تکمیل ظرفیت پذیرش برخی از کد رشته محلهای تحصیلی و همچنین اعلام ظرفیت پذیرش دانشجو در برخی از کد رشته‌ محلهای تحصیلی جدید در نشریه پیک سنجش (هفته نامه خبری و اطلاع رسانی سازمان سنجش) روز دوشنبه 22 مهرماه 87 منتشر خواهد شد که داوطلبان علاقه مند می توانند با توجه به اطلاعیه مذکور درصورت تمایل در گزینش رشته های مربوط برابر ضوابط مندرج در اطلاعیه مربوط نسبت به انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، داوطلبانی که در کنکور پذیرفته شده اند نیز می توانند در انتخاب رشته تکمیل ظرفیت شرکت کنند اما در صورت قبولی در رشته تکمیل ظرفیت، قبولی قبلی آنها باطل می شود.

کد مطلب 746640

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