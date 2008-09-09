طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی مهر آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزاله مهدیان امروز در یک نشست خبری گفت: با توجه به ساخت سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی و نوسازی 50 هزار واحد، به اطلاعات فنی و تخصصی از ویژگیهای مسکن روستایی نیاز داریم، که در سال 82 برای اولین بار طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در سطح کشور به اجرا درآمد.

رئیس ستاد آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن فاقد ویژگی های فنی و تخصصی واحدهای مسکونی روستایی است افزود: در طرح آمارگیری از ویژگی های مسکن روستایی در سال 82، بالغ بر دو هزار و 118 روستا و 46 هزار و 413 واحد مسکونی روستایی تحت پوشش قرار گرفته که در آمارگیری امسال از 8 هزار و 75 روستا و 167 هزار و 496 واحد مسکونی روستایی نمونه گیری می شود.

وی با بیان اینکه طرح آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی امسال به تائید شورای عالی آمار کشور رسیده است، افزود: این طرح 20 مهر تا 20 آبان ماه سال جاری در کشور اجرایی و پیش بینی می شود تا پایان سال استخراج اطلاعات توسط مرکز آمار ایران به اتمام رسد.

مهدیان با بیان اینکه در طول برنامه پنجم سالانه 200 هزار واحد مسکونی روستایی ساخته می شود افزود: شناخت ویژگی های واحدهای مسکونی روستایی، شناخت ویژگی های عمومی روستاها و شناخت تغییرات ایجاد شده در واحدهای مسکونی بهسازی شده از اهداف اجرای این طرح در سال جاری است، ضمن اینکه اعتبار مصوب این طرح بالغ بر1.5 میلیارد تومان است .

وی در جمع خبرنگاران از ساماندهی کپرنشینان در کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بالغ بر75 هزارکپر در استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان ، هرمزگان و اصفان وجود دارد، که به منظور ساماندهی کپرنشینان، ضمن آماده کردن تاسیسات زیربنایی در این مناطق برای آنان واحدهای مسکونی به مساحت 30 تا 35 متر احداث می شود.

رئیس ستاد آمارگیری از ویژگیهای مسکن روستایی با اشاره به آسیب پذیربودن 75 درصد از واحدهای مسکونی روستایی بیان کرد: در طول برنامه چهارم معادل یک میلیون و 400 هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی می شود.

وی در خصوص ساخت 300 هزار واحد مسکونی روستایی در سال گذشته عنوان کرد: از این تعداد واحد مسکونی روستایی تاکنون 170 هزار واحد موفق به عقد قرارداد با بانک عامل جهت دریافت تسهیلات شده اند، که 131 هزار واحد قسط اول را در یافت کرده اند و مابقی واحدها نیز در صورت پرداخت تسهیلات تا پایان سال جاری تکمیل می شوند.