اولمرت بخاطر فساد مالی زندانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، در حالیکه ثابت کردن اتهام رشوه خواری بسیار مشکل است اما با این وجود اولمرت نمی تواند به این راحتی ها از اتهام پولشویی فرار کند.

به گفته یکی از مقامات پلیس رژیم صهیونیستی : نمی دانم اولمرت چگونه می خواهد از این بحران خارج شود. این امری غیر ممکن است.

به گفته این مقام صهیونیستی : ثابت کردن اتهام پولشویی راحت و مجازات آن سنگین است.

در صورت اثبات این اتهام در دادگاه و زندانی شدن اولمرت رسوائیهای سران رژیم صهیونیستی به حد کمال خود می رسد.

این خبر در حالی منتشر می شود که دیروز اعلام شد، حتی در صورت ثابت شدن اتهامات اولمرت وی همچنان به عنوان نخست وزیر در قدرت باقی می ماند.

موضوع فساد در میان مقامهای ارشد رژیم جعلی صهیونیستی، موضوع جدیدی نیست و اغلب مقامهای این رژیم هرکدام چندین مورد از فساد اخلاقی و مالی را در پرونده خود دارند و درآخرین نمونه از آنها سال گذشته رئیس رژیم صهیونیستی به دلیل فساد اخلاقی مجبور به کناره گیری از سمت خود شد.

برهمین اساس، تحقیقات پلیس رژیم صهیونیستی درباره فساد مالی اولمرت از چند ماه پیش آغاز شده است. این تحقیقات در این مورد بود که آیا اولمرت در این دوران، متحدان سیاسی خود را به ریاست شرکتهای کوچک و متوسط و دیگر نهادهای دولتی گماشته است یا خیر؟

اولمرت همچنین در تبانی و کمک مالی ویژه به یک کارخانه که به شریک سابق وی تعلق داشت، بازجویی می شود.

پلیس رژیم صهیونیستی همچنین اعلام کرد که اولمرت به اتهام سفرهای خارجی به همراه خانواده خویش که در این زمینه از پول های مشکوک استفاده کرده است باید مورد کیفر خواست قرار بگیرد.

این درخواست پلیس به منظور بررسی و تصمیم گیری به دادستان های رژیم صهیونیستی ارائه خواهد شد.

لازم به ذکر است تصمیم رسمی برای صدور کیفرخواست بر ضد ایهود اولمرت باید از سوی "مناخیم مازوز" دادستان کل رژیم صهیونیستی اتخاذ شود.