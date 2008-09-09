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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۹

گزارش خبرنگار مهر از چین/

حذف مرتضی دشتی از مسابقات وزنه برداری بازیهای پارالمپیک

حذف مرتضی دشتی از مسابقات وزنه برداری بازیهای پارالمپیک

وزنه بردار دسته 48- کیلوگرم کشورمان با انجام سه حرکت خطا و دریافت سه چراغ قرمز از دور رقابت های پارالمپیک 2008 پکن کنار رفت.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، رقابتهای وزنه برداری سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک پکن صبح امروز در دسته 48- پیگیری شد که طی آن مرتضی دشتی به رقابت با حریفان خود پرداخت.

دشتی برای رقابت خود وزنه 5/162 کیلوگرمی را انتخاب کرد اما  با انجام سه حرکت خطا و دریافت سه چراغ قرمز موفق به زدن این وزنه نشد تا از دور مسابقات حذف شود.

در این دسته "روئل ایشاکو" از نیجریه با مهار وزنه 169 کیلوگرمی بالاتر از سایر وزنه برداران شرکت کننده ایستاد و مدال طلا را از آن خود کرد. همچنین "عمر قراده" و " ای سیمای" با انتخاب وزنه 5/162 کیلوگرمی و 5/157 کیلوگرمی به ترتیب عناوین دوم و سوم را به خود اختصاص دادند. این دو وزنه بردار از کشورهای اردن و لائوس در این دوره از مسابقات شرکت کرده اند.

در ادامه رقابت های وزنه برداری سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک، روز پنجشنبه نمایندگان کشورمان در دسته 56 و 60 کیلوگرم وزنه می زنند.

کد مطلب 746659

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