تاکید برافزایش رایزنیهای دیپلماتیک ایران راهی جهت مقابله با فتنه انگیزی اسراییل

دکتر محمد مهدی مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سئوال که با توجه به اظهارات سارکوزی و تهدیدات شائول موفاز (وزیر دفاع اسبق رژیم صهیونیستی) مبنی بر ضرورت حمله نظامی به ایران به چه میزان این تهدیدات را بایستی جدی گرفت؟ گفت :‌ رژیم صهیونیستی جنگ و فتنه انگیزی در منطقه را جزو سیاستهای راهبردی خویش قرار داده از این رو شاید تجاوز و اقدام به گشودن جبهه جدید دور از ذهن نباشد.

وی یادآور شد : این رژیم سابقه درگیریهای متعددی با کشورهای منطقه دارد و حتی امنیت و ثبات خویش را در جنگ افروزی بیشتر می بینند. گرچه شرایط منطقه به دلیل شکست و ناکامی این رژیم در مقابل حزب الله و حماس و درگیریهای داخلی این ر‍ژیم بر سر تصاحب قدرت، احتمال حمله به ایران را کمرنگ تر می نماید اما با این وجود، حفظ توانمندیهای لازم دفاعی و هوشیاری در مقابل تهدیدات ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل خاطرنشان کرد : این اولی باری نیست که اسرائیل ایران را مورد تهدید قرار می دهد چرا که ماهیت این رژیم بر اساس نظامیگری و تجاوز استوار است.وی ادامه داد : از آنجا که تل آویوو و واشنگتن در منطقه خاورمیانه دارای استراتژی و راهبردهای مشترکی هستند بنابراین تهدیدات و مواضع اسرائیل را نمی توان بدون حمایتهای مادی و غیر مادی آمریکا مورد ارزیابی قرار داد.

مظاهری گفت : ‌آمریکاییها برای تداوم حضور و گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه به رژیم صهیونیستی نیاز دارند از این رو با تجهیز و ارسال سلاحهای فوق مدرن این رژیم را برای جنگ افروزی و مقابله با دشمنان خود تحریک می کنند به طوری که واشنگتن - تل آویو تمام تلاشهای خود را به کار گرفتند تا به هر نحو ممکن امکان پیشرفت ایران در مسائل صلح آمیز هسته ای را سد کنند .



وی معتقد است : آمریکا نیز برای ایجاد اجماع بین المللی و تحریک افکار عمومی علیه ایران اقداماتی را جهت جلب نظر اعراب نسبت به اتخاذ تصمیمهای سختگیرانه علیه ایران درمنطقه انجام داده است. برآیند این تحولات گویای شکل گیری آرایش دیپلماتیک جدیدی در چهارگوشه اطراف ایران است.

این تحلیلگر مسائل بین الملل توضیح داد :‌ حوادث اخیر گرجستان و افشاگری مقامات نظامی روسی از وجود پایگاههای نظامی رژیم صهیونیستی در این کشور برای حملات احتمالی علیه ایران نشان می دهد که این رژیم قصد فتنه انگیزی جدیدی را داشته است و بی شک باید واکنش ایران نسبت به تهدیدات جسورانه وحساب شده باشد و هر گونه تزلزل در اتخاذ مواضع قاطعانه دفاعی می تواند به نفع این رژیم تمام شود.

وی درباره احتمال عملی شدن تهدید حمله رژیم صهیونیستی به لبنان گفت : رژیم صهیونیستی در رویارویی با حزب الله لبنان شکست تاریخی را متحمل شد، تبعات این جنگ علاوه منطقه در حوزه داخلی این رژیم نیز پس از استعفاهای مکرر مقامات نظامی و تزلزل درکادر رهبری آن مشهود است.

مظاهری در عین حال گفت :‌ البته نباید شکست در مقابل حزب الله و ناتوانی تل آویو در مقابل حماس این تصور را بوجود آورد که این رژیم توان حمله دیگر را ندارد و قادر به انجام این کار نیست برعکس به قول رهبر حزب الله لبنان رژیم صهیونیستی مثل مار زخم خورده می ماند از این رو باید مراقب هر گونه تنش آفرینی جدیدی این رژیم در منطقه بود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سئوال که ایران باید چه راهبردی را برای مقابله با تهدیدات رژیم صهیونیستی و حفظ منافع مشروع هسته ای خود اتخاذ کند؟ گفت :‌ بی شک ایران همچنان باید به تقویت نیروهای مسلح و ساخت درونی همت گمارد و با حفظ انسجام درونی وگسترش پیوند با کشورهای منطقه از جذب آنان از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی ممانعت به عمل آورد. همچنین ایران با توجه به جایگاه خویش در کنفرانس اسلامی و مجمع عمومی سازمان ملل با تداوم رایزنی و مذاکره مستمر با کشورهای مختلف جهان از حقانیت خویش در بهره مندی صلح آمیز از انرژی هسته ای دفاع کند.

وی معتقد است : همچنین ایران برای جلوگیری از صدور هر گونه قطعنامه جدید ضد ایرانی درشورای امنیت می بایستی با تدبیر و اتخاذ سیاست چند جانبه با کاهش تنش با گروه 1+5 تهدیدات را به فرصت مغتنم بدل سازد.