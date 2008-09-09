به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام سید محمد خاتمی رئیس مؤسسه بین المللی گفتگوی فرهنگها و تمدنها در مراسم رونمایی از نسخه های خطی قرآن کریم ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و موزه آثار خطی اظهار داشت: تلاش ، ابتکار، ذوق و پشتکار مسئولین این مؤسسه ستودنی است . در واقع راهبرد بسیار ارزشمند این مؤسسه نه تنها در برگیرنده تمام آثار و مفاخر ارزنده اسلامی ، ایرانی و فرهنگی است بلکه در تمام جهان اسلام به عنوان یک مرکز معتبر شناخته شده است.

وی حمایت دولت از این مجموعه ها را ضروری دانست و تأکید کرد: از آنجایی که این کارها به عهده افراد نیست قطعا دولتها باید پشتوانه ای برای آنها باشند چرا که جمع آوری چنین آثار با ارزشی ، شناسنامه ملی یک ملت و کشور محسوب می گردد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به جایگاه بخش خصوصی در کشور گفت: متأسفانه در کشور ما برخلاف دیگر کشورها بخش خصوصی نتوانسته در عرصه های مختلف، جایگاه اصلی خود را بیابد و بخش عمده امکانات در دست دولت است، لذا راه اندازی چنین مجموعه های نفیسی از عهده بخش خصوصی بر نمی آید.

خاتمی در خصوص نقش پررنگ ایرانی ها در گسترش تمدنها تصریح کرد: ایران اسلامی به عنوان مهد تمدنها باید نقش به سزایی در شناساندن آثار تاریخی و مذهبی داشته باشد چرا که این کشور انقلاب کرده، ایجاد نظام نموده و به خاطر سابقه درخشانی که در عرصه های مختلف داشته می بایست در این زمینه هم پیشتاز باشد.

وی ضمن تأکید بر سرمایه گذاری در چنین مجموعه هایی یادآور شد: وقتی به آثار و مفاخر دنیای اسلام رجوع می کنیم نقش و جایگاه آثار دینی را بسیار ممتاز می بینم بنابراین در نگهداری ، نگهبانی ، بسط و گسترش آثار با ارزش باید عنایت ویژه داشت که این مسئله همانطور که گفتم همت دولتها را می طلبد تا در آینده فقر و خلا این مجموعه های نقیس حس نشود.

سید محمد خاتمی گفت: به هر حال نگذاریم جایگاه و پایگاه ایران اسلامی در تاریخ کمرنگ شود به خصوص اینکه تلاشهایی وجود دارد که از یک طرف جنبه اسلامی بودن و از طرفی هم ایرانی بودن نادیده گرفته شود.

درادامه مراسم دکتر محمد صادق محفوظی رئیس مرکز دایرة المعارف انسان شناسی و گنجینه اثار خطی و فرهنگی اظهار کرد: هم اکنون بعد از 1429 سال از هجرت نبوی آثاری موثر از جلوه های اعجاز انگیز قرآن کریم رونمایی شد که این آثار برای کشور ، جهان اسلام و گفتمان دینی آثاری در خور درنگ و تامل محسوب می شود.

وی افزود: این آثار نفیس شامل یک صفحه قرآن به خط کوفی قرن دوم منسوب به دستخط مبارک حضرت امام زین العابدین (ع) روی پوست دل آهو، قرآن خطی ، سه خط ثلث و رقاع و نسخ ، کاتب کمال الدین غزالی سنه 966 هجری قمری بلده بغداد، قرآن خطی ، کاتب عبدالرشید دیلمی خواهرزاده میر عماد الحسنی تنها قرآن به خط نسخ از استاد می باشد، قرآن خطی به دست خط عبدالله عاشور رنانی دوره قاجار ، قرآن خطی به دست خط ابن محمد میرزا جعفر ابوالقاسم شریف سنه 1227 هجری قمری به سفارش فتحعلی شاه قاجار، قرآن خطی به دست خط مسیح موسوی طالقانی امام جمعه تهران در زمان قاجار سنه 1264 هجری قمری ، کتاب دعا و ایام هفته و تعقیبات نماز و دعای ماه مبارک رمضان روی پوست دل آهو به دست خط حمد نیریزی سده 11 هجری قمری است .

محفوظی تصریح کرد: در حال حاضر به مناسبت ماه مبارک رمضان رونمایی از جلوه های قرآنی را داشتیم و در آینده نزدیک کتابهای فتوحات مکیه مربوط به قرن هشتم هجری ، حکمت الاشراق شیخ شهاب الدین شهروردی ، رساله ی منتشر نشده در علوم غریبه از مرحوم دهدار ، رساله ای در اصول منتشره نشده به خط مؤلف آقا ضیاالدین عراقی و رساله ای در نجوم رونمایی خواهد شد.

رئیس مرکز دایره المعارف انسان شناسی و موزه آثار خطی و فرهنگی گفت: جمع آوری حدود هشتاد هزار اثرتاریخی ، فرهنگی و خطی کار آسانی نبوده و همه با توفیقات الهی و لطف و عنایت خداوند بوده است.