سطح جنگلهای ایران به 4/12 میلیون هکتار کاهش یافته است

دکتر محمد سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با ادامه این روند در 10 سال آینده جنگلی در ایران نخواهیم داشت و طی 45 سال گذشته 35 درصد از جنگلهای کشور تخریب شده است.

وی با اشاره به اینکه ایران از نظر فرسایش خاک در شرایط بحرانی قرار دارد گفت: متوسط فرسایش خاک به میزان 10 تن در هکتار به معنی از دست دادن 770 هکتار زمین کشاورزی است.

مدرس سابق دانشگاه فردوسی مشهد گفت: سیستم سنتی دامداری و چرای بی‌رویه دام از دیگر عوامل تخریب و آسیب طبیعت در ایران است.

دکتر سعادتی گفت: وضعیت محیط زیست و طبیعت ایران به دلیل اینکه دارای بیشترین گونه‌های در حال انقراض و بالاترین میزان تخریب مراتع و رتبه دوم فرسایش خاک در جهان است فاجعه بار است.

وی با اشاره به اینکه گرم شدن کره زمین و اثر گلخانه‌ای، تخریب مراتع، جنگل‌ها، بیابان‌زایی و کمبود آب شیرین سه چالش بزرگ زیست محیطی است، افزود: ایران از نظر چالش‌های زیست محیطی وضعیت بحرانی‌تری نسبت به کل جهان دارد.

وی در پایان یکپارچه شدن کلیه سازمان‌ها و نهادها را برای حل مشکلات زیست محیطی کشور ضروری دانست و با بیان اینکه حل مشکلات توسط یک دستگاه و به تنهایی امکان‌پذیر نیست، افزود: فعالیت جدی تشکل‌های غیردولتی و مسئولیت پذیری مردم، به همراه ساختار یکپارچه مدیریت منابع طبیعی و محیط زیست در بالاترین سطح دولت، تنها راه حل ارتقا وضعیت محیط زیست ایران است.