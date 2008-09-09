استیضاح وزیر آموزش و پرورش رسما منتفی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، دقایقی پیش حسن غفوری فرد عضو هیئت رئیسه مجلس از پس گرفتن امضاهای طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش و منتفی شدن بررسی آن در مجلس خبر داد.

لاریجانی نیز پس ازاعلام این خبر اظهار داشت: وزیر آموزش و پرورش بر اساس تعاملی که با نمایندگان داشت به برخی از نواقص و اشکالات وزارتخانه خود واقف شد و تعهد کرد اشکالات را رفع کند.

وی افزود: بنابراین نمایندگان پذیرفتند امضاهای خود را پس بگیرند و تعداد امضاها لحظات پیش به زیر 10 نفر رسید بنابراین، این طرح که قرار بود فردا بررسی شود از دستور کار مجلس خارج شد.

رئیس مجلس تاکید کرد: وزیر آموزش و پرورش قول داده است ، دولت لایحه مربوط به کسری بودجه را سریع تر به مجلس بیاورد زیرا کسری بودجه یک بعد از مشکلاتی بود که برخی استیضاح کنندگان دنبال می کردند.

طرح استیضاح علیرضا علی احمدی وزیر آموزش و پرورش چهارشنبه هفته گذشته با 82 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود و قرار بود چهارشنبه هفته جاری در دستور کار نمایندگان قرار گیرد.