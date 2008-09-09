تجمع جمعی از داوطلبان کنکور در مقابل مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، این افراد که حدود 70 نفر هستند با وجود داشتن رتبه 2 یا 3 رقمی در هیچکدام از دانشگاه ها پذیرفته نشده اند و در اعتراض به آنچه که نابسامانی در کنکور عنوان می کنند مقابل مجلس تجمع کرده اند.

این افراد به اعمال مصوبه جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر پذریش 65 درصد پذیرفته شدگان دانشگاه ها از بین داوطلبان بومی معترضند و خواستار تجدید نظر در این رابطه و رسیدگی نمایندگان به این مشکل هستند.

این داوطلبان شهرستانی که از سراسر کشور در مقابل مجلس حضور یافتند، پلاکاردهایی با این مضامین " وزارت علوم اشتباه کرده"،"رئیس جمهور ما، عدالت عدالت"، "حقوق کنکوری ها از دست رفت"، "نمایندگان ملت به اعتراض کنکوری ها رسیدگی کنید" و ... در دست دارند.