واگذاری امتیاز تیم فوتبال خراسان شمالی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد ، بهمن جباری ظهر روز سه شنبه در نشستی خبری افزود: امتیاز تیم فوتبال استان خراسان شمالی که در رقابتهای دسته دوم شرکت دارد به مبلغ سه میلیارد ریال به باشگاه پاسارگاد استان خراسان شمالی واگذار شده است.

وی خاطرنشان کرد: باشگاه پاسارگاد دارای سابقه تیمداری در استان خراسان رضوی است که به دلیل اینکه هیئت فوتبال استان خراسان شمالی نتوانست تامین مالی برای تیمداری داشته باشد، امتیاز را بخش خصوصی واگذار کرده است.

جباری یادآور شد: البته مسئولان استانی نیز قولهایی برای کمک مالی جهت تیمداری به هیئت فوتبال دادند که به دلیل محدودیت زمانی برای شرکت تیم استان در رقابتهای دسته دوم این کمکها به نتیجه نرسیده است.

رئیس هیئت فوتبال استان خراسان شمالی اظهار داشت: در قرارداد واگذاری تیم فوتبال استان به بخش خصوصی این باشگاه حق فروش امتیاز تیم به سایر استانهای کشور را ندارد و در صورت واگذاری امتیاز، باید آن را به داخل استان خراسان شمالی واگذار کند.

وی افزود: تیم پاسارگاد استان خراسان شمالی با پنج بازیکن بومی در رقابتهای سال جاری شرکت خواهد داشت و مابقی بازیکنان و کادر فنی از خارج استان تامین شده است.

وی اظهار داشت: استان خراسان شمالی در رقابتهای دسته سوم فوتبال کشور نیز در رقابتهای سال جاری تیمداری کرده و تیم اترک پتروشیمی استان خراسان شمالی در این رقابتها حضور دارد.

جباری گفت: در صورت تامین مالی هیئت فوتبال از سوی مسئولان ارشد استانی در رقابتهای جام حذفی نیز تیم قدری را سازماندهی خواهیم کرد.