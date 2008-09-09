به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای فیلمنامه امید شاهنده به تهیهکنندگی منصور سهرابپور برای گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید میشود. تدوین و صداگذاری پروژه به عهده حسن ایوبی بود و علیرضا کهندیری موسیقی متن را میسازد.
نمایی از فیلم "بوسه باران"
در فیلم "بوسه باران" کاوه مهدوی، اسماعیل خلج، فرهاد بشارتی، نرگس محمدی، فریده دریامج، تورج فرامرزیان، مریم سرمدی و علیاصغر یوسفیان نقشآفرینی کردند. داستان این فیلم درباره حبیب جوان روستایی است که برای تهیه مقدمات ازدواج خود با مشکلات مالی رو به رو است و ...
عوامل این پروژه عبارتند از ناصر ریحانصفت مدیر تولید، محسن ذوالانوار مدیر تصویربرداری، خسرو و فرشید کیوانمهر صدابرداران، حسین نانکلی طراح صحنه و لباس، آرزو حلاجی طراح گریم و احمد معمارپور.
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