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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

"بوسه باران" آماده نمایش می‌شود

"بوسه باران" آماده نمایش می‌شود

فیلم تلویزیونی "بوسه باران" به کارگردانی سیدمجید موسویان مراحل فنی را برای پخش از شبکه سه سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم بر مبنای فیلمنامه امید شاهنده به تهیه‌کنندگی منصور سهرابپور برای گروه فیلم و سریال شبکه سه تولید می‌شود. تدوین و صداگذاری پروژه به عهده حسن ایوبی بود و علیرضا کهن‌دیری موسیقی متن را می‌سازد.

نمایی از فیلم "بوسه باران"

در فیلم "بوسه باران" کاوه مهدوی، اسماعیل خلج، فرهاد بشارتی، نرگس محمدی، فریده دریامج، تورج فرامرزیان، مریم سرمدی و علی‌اصغر یوسفیان نقش‌آفرینی کردند. داستان این فیلم درباره حبیب جوان روستایی است که برای تهیه مقدمات ازدواج خود با مشکلات مالی رو به رو است و ...

عوامل این پروژه عبارتند از ناصر ریحان‌صفت مدیر تولید، محسن ذوالانوار مدیر تصویربرداری، خسرو و فرشید کیوانمهر صدابرداران، حسین نانکلی طراح صحنه و لباس، آرزو حلاجی طراح گریم و احمد معمارپور.

کد مطلب 746683

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