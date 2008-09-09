کلیات لایحه حمایت از خانواده تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز به بررسی کلیات لایحه حمایت از خانواده پرداختند و کلیات آن را با 171 رای موافق، 42 رای مخالف و 7 رای ممتنع به تصویب رساندند.

کلیات این لایحه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب شده بود و روز گذشته نیز این کمیسیون با تشکیل جلسه فوق العاده این لایحه را مورد بررسی مجدد قرار داد و ماده 23 و 25 و بند 4 ماده 53 آن را که این روزها در جامعه بحث برانگیز شده حذف کرد و امروز در دستور کار مجلس قرار گرفت.

در بررسی کلیات این لایحه در جلسه علنی امروز مخبر کمیسیون حقوقی قضایی مجلس به اهمیت این لایحه اشاره کرد و سپس موافقان و مخالفان به ارائه دیدگاههای خود در این باره پرداختند و سپس کلیات آن را به رای گذاشتند.

این لایحه مشتمل بر 53 ماده بود که با حذف 2 ماده به 51 ماده کاهش یافت.