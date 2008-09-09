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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۱۸

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

ثبت نام دوره های کاردانی پودمانی دانشگاه علمی کاربردی آغاز شد

ثبت‌ نام دوره ‌های کاردانی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی از امروز به صورت اینترنتی آغاز شده و در روز دوشنبه 25 شهریور ماه پایان می‌ پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر یک از داوطلبان متقاضی ثبت نام باید با مراجعه به باجه‌ های پستی توزیع کننده مدارک پذیرش دوره ‌های مذکور و پس از پرداخت مبلغ چهل و سه هزار ریال و دریافت کارت اعتباری ثبت ‌نام، یک جلد دفترچه راهنمای مربوط را نیز دریافت کنند.

هر داوطلب باید پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت‌ نام اینترنتی اقدام کند.

همچنین برابر مقررات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از هر یک از داوطلبان متقاضی پذیرش دوره ‌های مذکور مبلغ چهار هزار ریال به عنوان هزینه توزیع مدارک توسط باجه پستی مربوط اخذ خواهد شد.

دفترچه راهنمای ثبت ‌نام در پذیرش دوره ‌های کاردانی علمی کاربردی پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر روی سایت سازمان سنجش قابل مشاهده و دریافت است.

کد مطلب 746685

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