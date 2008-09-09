افزایش 9 درصدی ازدواج در استان مرکزی

عباس فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: همچنین در این مدت 788 مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است که نشان از افزایش 2/5 درصدی طلاق در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت هزار و 645 تولد در استان رخ داده است که این رقم نشان از کاهش یک درصدی در تولد نوزاد در استان است.

فراهانی خاطرنشان کرد: در این مدت سه هزار و 375 نفر در استان فوت کرده ‌اند که سه درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه دریافت کنندگان کارت ملی در استان به 7/96 درصد از واجدین شرایط رسیده است، افزود: تاکنون معادل یک میلیون و 51 هزار و 519 نفر کارت شناسایی ملی خود را دریافت کردند.