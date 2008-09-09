  1. استانها
  2. مرکزی
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۰۶

افزایش 9 درصدی ازدواج در استان مرکزی

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هفت هزار و 637 ازدواج ثبت شده که نشان از افزایش 6/9 درصدی ازدواج در این استان دارد.

عباس فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: همچنین در این مدت 788 مورد طلاق در استان به ثبت رسیده است که نشان از افزایش  2/5 درصدی طلاق در استان نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.

وی عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت هزار و 645 تولد در استان رخ داده است که این رقم نشان از کاهش یک درصدی در تولد نوزاد در استان است.

فراهانی خاطرنشان کرد: در این مدت سه هزار و 375 نفر در استان فوت کرده ‌اند که سه درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل ثبت احوال استان مرکزی در ادامه با اشاره به اینکه دریافت کنندگان کارت ملی در استان به 7/96 درصد از واجدین شرایط  رسیده است، افزود: تاکنون معادل یک میلیون و 51 هزار و 519 نفر کارت شناسایی ملی خود را دریافت کردند.

کد مطلب 746687

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها