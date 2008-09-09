15 درصد مشترکان مازندران از پرداخت آب بها معاف هستند

محمد علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شمار مشترکان کمتر از الگوی مصرف در ماه آب مصرف می کنند.

وی میانگین الگوی مصرف آب در مناطق شهری مازندران را بین 18 تا 20 متر مکعب در ماه اعلام کرد.

به گفته سلیمی، همچنین 45 درصد مشترکان بیش از الگوی مصرف آب مصرف می کنند و بیش از 5 درصد نیز دو برابر الگو آب مصرف می کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مازندران با اشاره به هزینه بالای تولید آب، خواستار مشارکت و همکاری بیشتر مردم شد.

وی اضافه کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی استان نیاز است تا مشترکان در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

وی بیان داشت: ماهانه 34 درصد شش هزار و 850 لیتر در ثانیه آب استحصالی مازندران به دلیل فرسودگی شبکه ها هدر می رود.

مازندران 668 هزار مشترک آب و فاضلاب دارد.

