بنای تاریخی خانه یزدانی در سرایان خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، ظهر امروز در بازدید از این بنای تاریخی اظهار داشت: این بنا در سال گذشته در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و از محل اعتبارات ملی اختصاص یافته با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال خریداری شده است.

حسین عباس زاده در ادامه بیان داشت: خانه تاریخی یزدانی دارای فضاهایی شامل ایوان ورودی، حیاط درونی، ایوان اصلی، شاه نشین، گنبد خانه، اتاقهای اطراف حیاط و مطبخ است که تزئینات آن شامل گچبری و رسمی بندی در داخل ایوان است.

وی افزود: این منزل به سبک درونگرا با شیوه خانه های مناطق گرم و خشک ساخته شده که مربوط به دوران قاجار است و با خرید این منزل یکی از موانع اساسی راه اندازی موزه در شهرستان سرایان که مکان آن بوده است، رفع شد.

رئیس اسزمان میراث فرهنگی خراسان جنوبی یادآور شد: در آینده نیز کار مرمت این بنا آغاز و در صورت تخصیص اعتبارات اقدامات مرمتی لازم در این بنا انجام خواهد پذیرفت.

وی بیان داشت: امیدواریم با همت و حمایت مردم شهرستان سرایان و جمع آوری وسایل مورد نیاز برای راه اندازی موزه بتوانیم هر چه سریع تر شاهد ایجاد موزه مردم شناسی در شهرستان سرایان باشیم.