پیرمرد پرتغالی در راه استقلال / او هنوز به تهران نیامده است

به گزارش خبرنگار مهر، ضعف گلزنی تیم فوتبال استقلال مسئولان این باشگاه را بر آن داشته تا به فکر جذب مهاجمی توانمند با اندازه هایی فراتر از فوتبال ایران باشند.

در همین راستا مسئولان باشگاه استقلال " ژائو توماس" با نام کامل ژائو هنریکه پتاکو توماس که پیشینه بازی در تیم‌هایی چون رئال بتیس اسپانیا و بنفیکا پرتغال را هم دارد را برای عضویت در تیم فوتبال این باشگاه انتخاب کرده اند.

طی هفته جاری بارها از سوی منابع رسمی و غیر رسمی اخباری پیرامون سفر این مهاجم 33 ساله در ایران و حضورش در تمرینات تیم فوتبال استقلال منتشر شده است اما توماس هنوز به تهران نیامده و مسئولان باشگاه استقلال را در انتظار خود گذاشته است.

ژائو توماس 33 ساله متولد 27 می سال 1975 در شهر اولیورا دوبایرو در پرتغال است. او در تیم های بوایستا، اسپورتینگ براگا، الریان و العربی قطر، ویتوریو گیمارش پرتغال و رئال بتیس اسپانیا بازی کرده است.

این مهاجم کهنه کار پرتغالی طی سالهای 03-2002 در تیم رئال بتیس حضور داشته و در 32 بازی به میدان رفته است. حاصل حضور کوتاه مدت او در لالیگا گلزنی در هفت بازی بوده است.

توماس همچنین در سال های 01-2000 پیراهن تیم بنفیکا را برتن کرده و در 41 بازی 19 گل به ثمر رسانده است. توماس 33 ساله یک متر و 88 سانتیمتر قد دارد و مهاجمی بلند قامت به شمار می آید.

این مهاجم با تجربه در فصل گذشته برای تیم اسپورتینگ براگا پرتغال بازی کرده و در 10 بازی تنها تیم یک گل برای این تیم به ثمر رسانده است. باید توجه داشت آمار علی علیزاده بدترین مهاجم استقلال از نظر آمار گلزنی در فصل گذشته لیگ ایران به مراتب بهتر از توماس بوده است.

ژائو توماس در تیم های الریان و العربی قطر هم بازی کرده است. او برای هر دو تیم طی یک فصل بیش از هشت گل نزده است. این در حالیست که بهترین گلزنان فوتبال قطر در یک فصل کمتر از 20 گل نمی زنند.

توماس که ظاهرا سالهای پایانی فوتبال خود در اروپا را پشت سر می گذارد تنها چهار بازی ملی برای تیم ملی فوتبال پرتغال انجام داده و فقط یک گل ملی در کارنامه اش دیده می شود.

اینکه ژائو تا چه اندازه بتواند به استقلال کمک کند در پایان مسابقات لیگ برتر مشخص خواهد شد.