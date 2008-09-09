به گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه مجلس شوراى اسلامى با دارا بودن بیش از 25 هزار جلد نسخه خطى یکى از کتابخانه‌هاى مهم جهان اسلام است که همچنان بر شمار ذخایر آن افزوده مى‌شود.

با توجه به این که تألیف و تهیه فهرستهاى مبسوط و تفصیلى از آثار خطى کتابخانه مجلس شوراى اسلامى زمان و مجال بیشتر مى‌طلبد و استاد عبدالحسین حائرى با دقت فراوان به این مهم مى‌پردازد کتابخانه مجلس در اقدامی به منظور آگاهى پژوهشگران، نسخه‌شناسان و متن‌پژوهان از نسخه‌هاى خطى فهرست نشده کتابخانه مجلس فهرست مختصرى تهیه و تدوین کرده و به زودی آن را در دسترس عموم قرار خواهد داد.

این فهرست که نتیجه تلاش چند سالة دکتر سید محمدمنصور طباطبایى است مجموعاً مشتمل بر 8710 مدخل است و به ترتیب عناوین آثار اعم از کتب و رسائل تنظیم شده و براى دسترسى سهل‌تر به محتوا، نمایه‌اى شامل راهنماى موضوعى، مؤلفین، محل کتابت و نام کاتبان براى آن فراهم آمده است.

این کتاب 1300 صفحه‌اى با شمارگان 1000 نسخه منتشر شده است.