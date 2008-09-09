سد مخزنی کینه ورس جمعه با حضور وزیر نیرو افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف رضاپور امروز در یک نشست خبری در این خصوص گفت: سد مخزنی کینه ورس ابهر با پیشرفت فیزیکی 90 درصدی یکی از طرحهای مهم برای تامین آب شرب شهرهای ابهر و خرمدره در افق 1400 به میزان 5/5 میلیون مترمکعب است.

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای تهران افزود: بهبود هزار و 568 هکتار از اراضی کشاورزی پایاب سد به میزان 5/7 میلیون مترمکعب، اشتغالزایی و افزایش درآمد ملی و منطقه ای، بهبود شرایط زیست محیطی و توسعه اکوتوریسم در منطقه از جمله اهداف این طرح است.

وی تصریح کرد: عملیات اجرایی سیستم انحراف این سد از سال 80 آغاز شده و در سال 87 با پیشرفت 90 درصدی آماده بهره برداری است. از سوی دیگر در صورت تامین اعتبارات لازم عملیات این سد خاتمه می یابد.

رضاپور گفت: با احداث این سد آب منطقه ای قادر است سالانه 1/18 میلیون مترمکعب آب را تنظیم و مدیریت کرده و به نقاط مصرف ارسال کند. از این رقم 5/5 میلیون مترمکعب برای تامین نیازهای شرب ابهر و خرمدره و یک میلیون مترمکعب برای صنعت، 5/7 میلیون مترمکعب برای تامین آب کشاورزی 1600 هکتار از کشاورزی اختصاص می یابد.

وی اظهار داشت: بعد از احداث سد، تصفیه خانه و خطوط انتقال نیز برای انتقال آب شرب به شهرهای مصرف کننده نیز احداث می شود و به نوعی تصفیه خانه مشترکی میان ابهر و خرمدره خواهد بود.

به گفته رضاپور، برآورد اولیه احداث این سد 34 میلیارد تومان بود که با احتساب اعتبار مورد نیاز برای احداث تصفیه خانه و خط انتقال به به 440 میلیارد ریال رسید. در این میان تا پایان سال 86 مبلغ 205 میلیارد ریال در اختیار طرح گذاشته شده و امسال نیز حدود 55 میلیارد ریال در نظر گرفته شده که تاکنون 60 درصد آن تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: امید می رود با محدودیت مشکل کاری که در منطقه وجود دارد و نیز ضرروت اتمام عملیات، 100 درصد اعتبار این طرح تخصیص یابد تا با استفاده از فصل کاری موجود، باقیمانده عملیات را انجام دهیم.

در ادامه محمد حسن کرمی، مجری طرح نیز گفت: همزمان با مطالعات ساخت سد، مطالعات تلفیقی آبهای زیرزمینی نیز انجام شده که با توجه به وجود ضخامت آبرفت در این منطقه، متوجه شدیم که این دشت آبخوان بزرگی دارد که می توان بر روی آن سرمایه گذاری کرد و با تغذیه این دشت منبع آب خوبی را برای مردم منطقه فراهم کنیم.

وی افزود: نیاز مصرف شرب شهرما 6/15 میلیون مترمکعب است که از این رقم 4/9 میلیون مترمکعب آب زیرزمینی و 2/6 میلیون مترمکعب از آب سد و آبهای سطحی تامین می شود.