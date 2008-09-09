فقط یک سوم عرصه های طبیعی گلستان نیروی حفاظتی دارد

سید هاشم موسوی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهردر گرگان اظهار داشت: اکنون حدود 600 نیروی یگان حفاظت در این دستگاه فعالیت دارند این درحالی است که به ازای هر دو هزار هکتار باید یک نیروی حفاظتی در عرصه های طبیعی فعالیت داشته باشد که از این نظر با کمبود شدید نیرو روبرو هستیم.

وی افزود: برخی از نیروهای فعال در یگان حفاظت این اداره کل شامل افراد اداری هستند که وظیفه خاصی در این زمینه ندارند.

به گفته موسوی نژاد، گستردگی سطح عرصه ها، کمبود امکانات و کمبود نیرو مشکلات فراروی این یگان را شدت بخشیده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی گلستان ادامه داد: تامین نیروی جدید و متخصص برای یگان حفاظت امری ضروری است و باید در این زمینه تلاش جدی شود.

وی اطفای حریق را از جمله وظایف یگان حفاظت منابع طبیعی برشمرد و گفت: وقتی نیرو متخصص و کافی نباشد، کارآیی چندانی در زمینه اطفای حریق نخواهد داشت.

وی یادآور شد: باید همزمان با تامین نیروی جدید، به امکانات و اعتبارات مورد نیاز این یگان نیز توجه ویژه و اساسی شود.

وی کمبود سوخت را از دیگر مشکل فراروی این یگان برای اجرای ماموریتهایش اعلام کرد و گفت: سوخت کافی برای ارسال نیرو و امکانات تدارکاتی در اختیار این یگان نیست و باید در این زمینه نیز برنامه ریزی شود.

موسوی نژاد به کوهستانی بودن عرصه های جنگلی منطقه اشاره و خاطرنشان کرد: تامین امکانات نظیر بالگرد برای یگان حفاظت و اطفای حریق این نهاد الزامی است.

عرصه های جنگلی گلستان 430 هزار هکتار وسعت دارد.