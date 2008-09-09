خواب طرابلس بر حریر آشتی/ دفع یک فتنه دیگر از لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، شهر طرابلس واقع در شمال لبنان از مدتی پیش با تنشهایی میان اهل سنت و طایفه علوی ها در مناطق جبل محسن و باب التبانه روبرو بود.



درگیریهای طایفه ای دراین شهر در روزهای اخیر به اوج خود رسیده بود که به گفته تحلیلگران این درگیریها به صورت هدفمند که پس از شکست طراحان شعله ور کردن مناقشه مذهبی و طایفه ای در بیروت و دیگر مناطق لبنان، برنامه ریزی شده بود.

از سوی دیگر محافل سیاسی لبنان اعلام کردند میانجیگری سعدالحریری رئیس فراکسیون پارلمانی المستقبل در طرابلس برای پایان دادن به تنشهای طایفه ای در منطقه با اشاره کشورهای منطقه ای و بین المللی صورت گرفته است و برخی دیگر آن را مقدمه ای برای آشتی واقعی میان شهروندان لبنانی قلمداد کرده اند.

به گزارش برخی رسانه ها، نگرانی شدیدی از تنشهای در حال افزایش در شهر طرابلس وجود داشت، اما طرفهای منطقه ای و بین المللی جریان اکثریت را تحت فشار گذاشتند تا سعدالحریری را برای تحرک در جهت آرام کردن اوضاع متقاعد کند.

شیوه اعتدال و آشتی که شخصیتهای سیاسی و مذهبی خواستار آن شده بودند، سرانجام با امضای سند طرابلس در دفتر شیخ "مالک الشعار" مفتی طرابلس و شمال با حضور فواد سنیوره و گروههای مختلف عملا اجرا شد.





درگیریها در طرابلس از 22 ژوئن آغاز شد

این سند شش بند دارد که بر تثبیت آشتی و آرامش داخلی،پایان دادن به خشونتها ودرگیریها، تعیین جدول زمانی مشخص از سوی ارتش برای بازگشت مهاجران و تامین امنیت آنها، تسریع در روند اعلام میزان خسارتها با هدف جبران آن تاکید می کند.



فواد سنیوره نخست وزیر لبنان تاکید کرد میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان از این سند حمایت می کند .



به نوشته روزنامه المستقبل، وی اعلام کرد : سند آشتی یک طرح الزام آور برای همه طرفهاست و دولت نقش خود را به طور کامل در برقراری امنیت و حفظ سلامت شهروندان و منافع آنها در برابر کسانی که در این زمینه اخلال می کنند، برعهده خواهد گرفت.



سنیوره گفت: امنیت طرابلس، امنیت لبنان است ونمی توان درباره آن سازش کرد یا ذره ای از آن کوتاه آمد. وی درباره بازسازی و توسعه این شهر به دو سازوکار سریع برای اجرای طرحهای توسعه و بازسازی اشاره کرد.



سعدالحریری نیز گفت تمام تلاشها و امکانات خود را برای تامین تمام هزینه های مالی برطرف شدن نیازهای منطقه باب التبانه و بعل محسن و آغاز حرکت سازندگی در تمام شهر طرابلس برای بهبود اوضاع اقتصادی این شهر به کار خواهد گرفت.

تلاشهای گسترده سیاسی برای مهار بحران در طرابلس

وی همچنین از تلاش برای مشارکت کشورهای عربی در این حرکت به ویژه عربستان، کشورهای منطقه خلیج فارس و تمام دوستان لبنان خبر داد.وی برنامه اولویتها برای این شهر را شامل توسعه، بهبود اوضاع اقتصادی و تحکیم امنیت در آن اعلام کرد.



حریری بر ضرورت روند وفاق و آشتی داخلی و همزیستی مشترک مسالمت آمیز در این شهر تاکید کرد.



ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان با استقبال از امضای سند طرابلس، آن را سبب تقویت فضاهای مثبتی دانست که ملت لبنان با امید به آن چشم دوخته اند.

" حسن هانی زاده" کارشناس مسائل خاورمیانه که چندین سال در لبنان و سوریه به عنوان روزنامه نگار و مدیر دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایرنا) در دمشق فعالیت می کرده است، در گفتگو با مهر درباره فروکش کردن بحران طرابلس گفت :

شهر طرابلس که در شمال لبنان واقع است؛ دهها سال کانون همزیستی طوایف مختلف لبنان بوده است؛ وجود دو طایفه سنی ها و علوی ها در این شهر که به دور از مناقشات سیاسی و درگیری های داخلی دو دهه 70 و80 از قرن گذشته میلادی با یکدیگر زندگی مسالمت آمیزی داشتند؛ توجه برخی قدرتهای منطقه ای و فرا منطقه ای برای تشدید آشوب های قومی ومذهبی را به خود جلب کرد.



پس ازپیروزی تاریخی حزب الله در جنگ 33 روزه تابستان 2006 علیه ارتش رژیم صهیونیستی، جایگاه داخلی و منطقه ای حزب الله به شدت تقویت شد،بنابراین تحرکاتی از سوی برخی کشورهای عرب منطقه برای نابودی دستاوردهای این پیروزی و تضعیف جایگاه حزب الله آغازشد.



این کارشناس خاطر نشان کرد : ایجاد درگیری در بیروت و کارشکنی در انتخابات ریاست جمهوری لبنان و جلوگیری از تشکیل دولت وحدت ملی در راستای این تحرکات مشکوک قرار داشت.



هانی زاده افزود : با این حال، اجلاس دوحه کمک کرد تا بخشی از توطئه های این کشورها خنثی شود، زیرا دستیابی گروه های مختلف لبنانی به یک راه حل مشترک برای تشکیل دولت وحدت ملی کمک کرد تا فتنه های داخلی و منطقه ای نقش بر آب شود.



به گفته وی، اما این کشورها درصدد برآمدند تا از رهگذر ایجاد اختلاف میان شیعیان وسنی ها در شهرهایی که دارای بافت دوگانه و چندگانه است، اهداف شوم خود را در لبنان عملی کنند و حزب الله را از رویارویی با رژیم صهیونیستی باز دارند و این حزب را درگیر مسائل داخلی لبنان کنند.



کارشناس مسائل خاورمیانه اظهار داشت : این طرح البته تا اندازه ای با موفقیت نسبی توام بود و درگیری های خونینی در شهر طرابلس رخ داد و دهها نفر از طرفین دراین درگیری ها، جان خود را از دست دادند.



وی گفت : موضعگیری منطقی رهبری حزب الله برای مهار این درگیری ها تا اندازه ای از گسترش دامنه جنگ شیعه سنی در طرابلس و سایر شهرهای لبنان جلوگیری کرد، اما خطر همچنان وجود دارد.



هانی زاده ابرازعقیده کرد : اگر برخی طیفهای داخل لبنان بخواهند خط فکری خود را از برخی کشورهای عرب منطقه دریافت کنند و به تحریکات مذهبی و طایفه ای خود ادامه دهند؛ مسلما لبنان پس از مدتی بار دیگر امنیت و استقرار خود را از دست خواهد داد واین نا امنی قطعا به سود هیچ یک از طوایف لبنان نخواهد بود.

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گزارش: رضا مهری