116 خانه به محرومان استان مرکزی تحویل داده شد

علیرضا چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک اظهار داشت: این تعداد واحد مسکونی با زیر بنای هشت هزار و 911 متر مربع در اختیار مددجویان تحت پوشش کمیته امام خمینی(ره) استان مرکزی قرار گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: برای احداث این طرحهای عمرانی اعتباری بالغ بر 16میلیارد و 613 میلیون ریال هزینه شده است.



چگینی یادآور شد: این واحدهای مسکونی در قالب خرید، احداث و بازسازی در مناطق شهری و روستایی سطح استان از محل اعتبارات این نهاد، کمکهای افراد خیر و نیکوکار و با استفاده از تسهیلات طرح مقاوم سازی مسکن روستایی مورد بهره برداری قرار گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: مهمترین هدف کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی فراهم نمودن زمینه خودکفایی و توانمندسازی مددجویان تحت حمایت خود است.



مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی، آغاز فعالیت 112 طرح اشتغالزایی و کارگاه های آموزش مهارتهای فنی و حرفه ای در زمینه های قالیبافی، پرورش قارچ، کشاورزی و دامپروری با اعتباری بالغ بر 669 میلیون ریال را از دیگر برنامه های این نهاد در هفته گذشته است.