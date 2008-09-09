ادامه رقابت اروپایی ها برای جام جهانی / انگلستان با اندیشه انتقام به زاگرب می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلستان که با تحمل شکست مقابل کرواسی از راهیابی به مسابقات یورو 2008 بازمانده است، فردا با اندیشه انتقام به زاگرب می رود. شاگردان کاپلو با شکست کرواسی ضمن احیای غرور جریحه دار شده خود می تواند شروعی مطمئن در مرحله انتخابی جام جهانی داشته باشند.

- برنامه دیدارهای هفته دوم از مرحله انتخابی جام جهانی در قاره اروپا به شرح زیر است :

چهارشنبه - 20/6/87

روسیه - ولز

آذربایجان - لیختن اشتاین

جزایر فارو - رومانی

مونته نگرو - ایرلند

قزاقستان - اوکراین

آندورا - بلاروس

لیتوانی - اتریش

مولداوی - رژیم اشغالگر قدس

فنلاند - آلمان

ترکیه - بلژیک

لتونی - یونان

سوئد - مجارستان

بوسنی و هرزگوین - استونی

ایسلند - اسکاتلند

سان مارینو - لهستان

مقدونیه - هلند

سوئیس - لوکزامبورگ

ایرلند شمالی - جمهوری چک

اسلوونی - اسلواکی

آلبانی - مالت

ایتالیا - گرجستان

کرواسی - انگلستان

فرانسه - صربستان

پرتغال - دانمارک

اسپانیا - ارمنستان