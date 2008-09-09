به گزارش خبرگزاری مهر، به تازگی انتشارات حکمت کتاب "تفسیر منسوب به امام جعفر صادق (ع)" را به اهتمام منوچهر صدوقی‌سها منتشر کرده است.

این تفسیر حدود 350 روایت در تفسیر 310 آیه‌ پراکنده از اول تا آخر قرآن کریم را در بر دارد. ابتدا بخشی از آیه ذکر و سپس با عبارتهایی چون "قال جعفر" یا "جعفر الصادق" یا "جعفر بن ‌محمد" به تفسیر آ‌ن پرداخته شده است.

نشست هفتگی شهرکتاب ساعت 16 امروز سه‌شنبه 19 شهریور با حضور اکبر ثبوت، حسین استادولی، حسن سیدعرب و منوچهر صدوقی‌سها به بحث و گفتگو درباره‌ این اثر می پردازد.