آمریکا همچنان ضربه پذیر است/عربستان منشا تهدیدهای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس در این گزارش که بر اساس یک مطالعه و تحقیق مستقل از سوی دموکراتها و جمهوریخواهان صورت گرفته آمده است: آمریکا در مقابل حملات هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی با گذشت سالها از یازده سپتامبر، به شدت ضربه پذیر شده است و دولت جرج بوش یکی پس از دیگری فرصت ها را برای بهبود امنیتی آمریکا از دست می دهد.

"لی همیلتن" یکی از تهیه کنندگان این گزارش می گوید:" تنش سیاسی بین آمریکا و روسیه که اخیراً [در رابطه با قفقاز ] صورت گرفته تنها اوضاع را بدتر کرده است.

در ادامه گزارش آمده است: تلاش ها برای کاهش دستیابی دیگران به فناوری هسته ای و مواد سازنده بمب "کند" شده و هزاران تاسیسات شیمیایی آمریکا بدون حفاظت مانده و دولت آمریکا به مخالفت خود با تقویت یک معاهده بین المللی برای ممانعت از "بیوتروریسم" ادامه می دهد.

در این گزارش همچنین نتیجه گیری شده است: در حالیکه در تامین امنیت تسلیحات و مواد شیمیایی، میکروبی و هسته ای پیشرفتهایی صورت گرفته ، اما آمریکا همچنان با تهدیدهای جدید رو به رو است و این تسلیحات در دست تروریستها؛ تنها، و بزرگترین تهدید برای این کشور به شمار می رود و آمریکا همچنان بسیار آسیب پذیر به نظر می رسد".

دموکراتها بر این باورند که بوش در تامین امنیت موفقیتی نداشته و "بنی تامپسون" دموکرات در رابطه با این روند می گوید: ما باید از اینکه مورد حمله قرار نگرفته ایم خوشحال باشیم.

همیلتن همچنین اقدام دولت بوش برای توقف توافق هسته ای با روسیه را مورد نکوهش قرار می دهد و عقیده دارد که این اقدام وی همکاری روسیه در دیگر امور را کاهش می دهد.

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا همچنین نسبت به سیاست های بوش در پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی که حامی تروریسم هستند و در آنها تروریسم وجود دارد اعتراض کرده و این سیاست را به ضرر امنیت آمریکا می دانند.

در گزارش دموکراتها عربستان سعودی به عنوان "منبع عمده فعالیت های تروریستی" ذکر شده است.