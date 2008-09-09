  1. بین الملل
  2. سایر
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

خبرگزاری آسوشیتدپرس:

آمریکا همچنان ضربه پذیر است/عربستان منشا تهدیدهای تروریستی

آمریکا همچنان ضربه پذیر است/عربستان منشا تهدیدهای تروریستی

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی اعلام کرد که آمریکا با گذشت هفت سال از حوادث تروریستی یازده سپتامبر سال 2001 به طور خطرناکی آسیب پذیر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس در این گزارش که بر اساس یک مطالعه و تحقیق مستقل از سوی دموکراتها و جمهوریخواهان صورت گرفته آمده است: آمریکا در مقابل حملات هسته ای، بیولوژیکی و شیمیایی با گذشت سالها از یازده سپتامبر، به شدت ضربه پذیر شده است و دولت جرج بوش یکی پس از دیگری فرصت ها را برای بهبود امنیتی آمریکا از دست می دهد.

"لی همیلتن" یکی از تهیه کنندگان این گزارش می گوید:" تنش سیاسی بین آمریکا و روسیه که اخیراً [در رابطه با قفقاز ] صورت گرفته تنها اوضاع را بدتر کرده است.

در ادامه گزارش آمده است: تلاش ها برای کاهش دستیابی دیگران به فناوری هسته ای و مواد سازنده بمب "کند" شده  و هزاران تاسیسات شیمیایی آمریکا بدون حفاظت مانده و دولت آمریکا به مخالفت خود با تقویت یک معاهده بین المللی برای ممانعت از "بیوتروریسم" ادامه می دهد.

در این گزارش همچنین نتیجه گیری شده است: در حالیکه در تامین امنیت تسلیحات و مواد شیمیایی، میکروبی و هسته ای پیشرفتهایی صورت گرفته ، اما آمریکا همچنان با تهدیدهای جدید رو به رو است و این تسلیحات در دست تروریستها؛ تنها، و بزرگترین تهدید برای این کشور به شمار می رود و آمریکا همچنان بسیار آسیب پذیر به نظر می رسد".

دموکراتها بر این باورند که بوش در تامین امنیت موفقیتی نداشته و "بنی تامپسون" دموکرات در رابطه با این روند می گوید: ما باید از اینکه مورد حمله قرار نگرفته ایم خوشحال باشیم.

همیلتن همچنین اقدام دولت بوش برای توقف توافق هسته ای با روسیه را مورد نکوهش قرار می دهد و عقیده دارد که این اقدام وی همکاری روسیه در دیگر امور را کاهش می دهد.

اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا همچنین نسبت به سیاست های بوش در پاکستان، افغانستان و عربستان سعودی به عنوان کشورهایی که حامی تروریسم هستند و در آنها تروریسم وجود دارد اعتراض کرده و این سیاست را به ضرر امنیت آمریکا می دانند.

در گزارش دموکراتها عربستان سعودی به عنوان "منبع عمده فعالیت های تروریستی" ذکر شده است.

کد مطلب 746739

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها