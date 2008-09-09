هوشنگ مرادی کرمانی در میان بهترین قصه گویان کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعاتی لیندگرن، از سال 2003 و یکسال پس از درگذشت لیندگرن به همت دولت سوئد برای بزرگداشت این نویسنده ادبیات کودکان همه ساله جایزه ای به بهترین نویسنده، تصویرگر و قصه گوی ادبیات کودک اهدا می شود که ملاک تشخیص و داوری این آثار و نویسنده ها میزان جریان روح افکار لیندگرن و نگاه خاص او به ادبیات کودک در قصه های فعالان این عرصه است.

از این رهگذر، نویسندگانی چون جی.کی.رولینگ در فهرست نامزدهای این جایزه حضور ندارند و داوران این جایزه به نوشته پایگاه آن با هدف تشخیص آثار نویسندگانی که با خلق قصه های کودکان به گسترش فرهنگها و سنتهای بومی پرداخته اند داستانهای این رده سنی را دنبال می کنند.هدف اصلی این جشنواره بزرگداشت و تقدیس مقام کتاب در تربیت کودکان و ارزش دادن به اطلاعات نوشتاری است که در بطن قصه ها به کودکان منتقل می شوند.

موریس سنداک و کریستوفر نوستلینگر از کشورهای آمریکا و اتریش در سال 2003، لیژیا بوجوندا نونز برزیلی در سال 2004، فیلیپ پولمن و ریوجی آرایی از بریتانیا و ژاپن در سال 2005، کاترین پترسن از آمریکا در سال 2006، بانکو دل لیبرو از ونزوئلا در سال 2007 و سونیا هارتنت استرالیایی در سال جاری میلادی برنده این جایزه شده اند و هیئت داوران در ماه مارس سال آینده میلادی (اواخر زمستان سال جاری) نام برنده آسترید لیندگرن 2009 را اعلام خواهد کرد.

آسترید لیندگرن نویسنده سوئدی ادبیات کودک در 14 نوامبر 1907 در ویمربی به دنیا آمد. او در طول حیات نسبتا طولانی و پربارش انبوهی از آثار ادبیات کودکان را برای بچه های تمام جهان نوشت و جوایز و افتخارات فراوانی را هم کسب کرد. آثار او به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده اند و در کشورهای انگلیسی زبان سومین نویسنده پرفروش ادبیات کودک است. لیندگرن در سال 2002 در سن 94 سالگی و در اوج شهرت و محبوبیت در استکهلم درگذشت.