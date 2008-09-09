قیمت بازار آزاد سیمان کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت بازرگانی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنف سیمان با اعلام این خبر افزود: با افزایش ظرفیت تولید کارخانه های سیمان کشور و توزیع مناسب ، قیمت بازار آزاد سیمان کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، برای استانهایی که در راه اندازی طرح افزایش ظرفیت سیمان تاخیر داشتند به منظور کاهش قیمت برای مصرف کننده و ایجاد تعادل در بازار ، سیمان مازاد سایر استانها به این مناطق حمل می شود.

هم اکنون سیمان مازاد به استانهایی مثل آذربایجان شرقی که استثنائا به علت عدم راه اندازی طرح افزایش ظرفیت سیمان "صوفیان" نوسان قیمت داشته با حمل سیمان از سایر استانها قیمت در آذربایجان شرقی نیز به عنوان آخرین استان در حال کاهش است.