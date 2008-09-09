  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۲۲

اسکله موقت اروندکنار راه اندازی‏ می شود

اسکله موقت اروندکنار راه اندازی‏ می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: استاندار خوزستان از راه اندازی اسکله موقت بندر اروندکنار آبادان طی چهار ماه آینده خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدجعفر حجازی، ظهر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی خوزستان گفت: راه اندازی بندر اروندکنار از مصوبات سفر رئیس جمهوری به خوزستان است و باید ظرف سه تا چهار ماه آینده اسکله موقت این بندر توسط سازمان بنادر و کشتیرانی استان راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه تعلل بیش از این جایز نیست، افزود: سایر اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی این بندر نیز توسط  سایر دستگاههای ذیربط انجام می شود.

حجازی تصریح کرد: پس از راه اندازی اسکله موقت، ساخت اسکله دائمی این بندر نیز توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی بیان داشت: مشکلات زیادی سر راه  بخش صادرات غیرنفتی این استان وجود دارد که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دارد.

حجازی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی این استان شد و افزود: با برگزاری جلسات مستمر میان ادارات بازرگانی، کشاورزی، تولیدکنندگان و بازرگانان استان و بررسی به مشکلات آنان، می توان به رونق اقتصادی و گردش مالی  در استان کمک کرد.

وی از دستگاههای ذیربط خواست تا مشکلات و مسائل پیشروی واحدهای خود در زمینه صادرات را فهرست و ظرف یک هفته آینده به این کارگروه ارائه کنند.

استاندار خوزستان گفت: سفر وزیران از پاییز به این استان افزایش می یابد که با اطلاع از این مشکلات می توان در جذب اعتبارات و گرفتن مجوزهای مورد نیاز موفقتر بود.

کد مطلب 746750

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها