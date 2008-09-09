اسکله موقت اروندکنار راه اندازی‏ می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سیدجعفر حجازی، ظهر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی خوزستان گفت: راه اندازی بندر اروندکنار از مصوبات سفر رئیس جمهوری به خوزستان است و باید ظرف سه تا چهار ماه آینده اسکله موقت این بندر توسط سازمان بنادر و کشتیرانی استان راه اندازی شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این مصوبه تعلل بیش از این جایز نیست، افزود: سایر اقدامات مورد نیاز برای راه اندازی این بندر نیز توسط سایر دستگاههای ذیربط انجام می شود.

حجازی تصریح کرد: پس از راه اندازی اسکله موقت، ساخت اسکله دائمی این بندر نیز توسط سازمان بنادر و کشتیرانی به بخش خصوصی واگذار می شود.

وی بیان داشت: مشکلات زیادی سر راه بخش صادرات غیرنفتی این استان وجود دارد که نیاز به کار کارشناسی و بررسی دارد.

حجازی همچنین خواستار رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی این استان شد و افزود: با برگزاری جلسات مستمر میان ادارات بازرگانی، کشاورزی، تولیدکنندگان و بازرگانان استان و بررسی به مشکلات آنان، می توان به رونق اقتصادی و گردش مالی در استان کمک کرد.

وی از دستگاههای ذیربط خواست تا مشکلات و مسائل پیشروی واحدهای خود در زمینه صادرات را فهرست و ظرف یک هفته آینده به این کارگروه ارائه کنند.

استاندار خوزستان گفت: سفر وزیران از پاییز به این استان افزایش می یابد که با اطلاع از این مشکلات می توان در جذب اعتبارات و گرفتن مجوزهای مورد نیاز موفقتر بود.