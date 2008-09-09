توفان در هفتگل باعث خسارت پنج میلیارد ریالی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز و به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان، مجید صالحی اظهار داشت: بارندگی و توفان شدید دوشنبه شب در بخش رغیوه از توابع شهرستان هفتگل خوزستان موجب سقوط چهار دکل ‪۴۰۰‬ کیلوولت و حدود ‪ ۳۰‬پایه برق شبکه توزیع برق شد.

وی افزود: خط تبادلی ‪ ۴۰۰‬کیلوولت حادثه دیده، برق را از نیروگاه سد شهید عباسپور به پست ‪ ۴۰۰‬کیلولت اهواز ‪ دو‬از طریق خط شبکه سراسری منتقل می کرد.

وی بیان داشت: بر اثر این حادثه حدود پنج میلیارد ریال خسارت به شبکه برق وارد شده و علاوه بر آن انتقال انرژی تا برطرف شدن مشکل امکان پذیر نیست.

صالحی با کم نظیر خواندن این اتفاق اظهار داشت: پس از اعلام وضعیت پیش آمده، گروههای عملیاتی به منظور بررسی وضعیت به منطقه اعزام شدند.

وی ادامه داد: برای اینکه شاهد خاموشیها به دلیل اتفاق پیش آمده در سطح خوزستان نباشیم از مردم درخواست می شود همانند گذشته خدمتگزاران خود را با صرفه جویی در مصرف برای تامین برق پایدار و مطمئن یاری دهند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه حدود چهار کیلومتر از خط ‪ ۴۰۰‬کیلوولت نیروگاه سد شهید عباسپور به پست اهواز ‪ ،۲‬دچار حادثه شده، افزود: گروههای عملیاتی از ساعات اولیه صبح امروز در حال بررسی این خط هستند تا نسبت به رفع مشکل اقدام کنند.