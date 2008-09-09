975 تن سیب زمینی بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد مازندران توزیع می شود

تیمور پورطهماسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تامین بخشی از آذوقه ماه مبارک رمضان خانواده های تحت حمایت، مقدار 975 تن سیب زمینی تهیه و به صورت رایگان در سراسر استان توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: کار توزیع سیب زمینی بین خانواده های تحت حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان شروع شده و به خانواده های نیازمند تحت حمایت تعداد اعضای خانواده بین 30 تا 60 کیلو سیب زمینی به صورت رایگان تحویل می شود.

معاون امور حمایت خانواده امداد مازندران عنوان کرد: در حال حاضر 66 هزار خانوار مددجو تحت عنوان خانواده های نیازمند، ایتام و سالمند شهید رجایی تحت حمایت امداد مازندران هستند و از خدمات امداد در بخشهای مختلف بهره مند می شوند.