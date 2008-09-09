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۱۹ شهریور ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

975 تن سیب زمینی بین خانواده های تحت حمایت کمیته امداد مازندران توزیع می شود

ساری - خبرگزاری مهر: معاون امور حمایت خانواده کمیته امداد مازندران از توزیع 975 تن سیب زمینی به صورت رایگان بین خانواده های تحت حمایت این نهاد در استان خبر داد.

تیمور پورطهماسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور تامین بخشی از آذوقه ماه مبارک رمضان خانواده های تحت حمایت، مقدار 975 تن سیب زمینی تهیه و به صورت رایگان در سراسر استان توزیع می شود.

وی خاطرنشان کرد: کار توزیع سیب زمینی بین خانواده های تحت حمایت از ابتدای ماه مبارک رمضان شروع شده و به خانواده های نیازمند تحت حمایت تعداد اعضای خانواده بین 30 تا 60 کیلو سیب زمینی به صورت رایگان تحویل می شود.

معاون امور حمایت خانواده امداد مازندران عنوان کرد: در حال حاضر 66 هزار خانوار مددجو تحت عنوان خانواده های نیازمند، ایتام و سالمند شهید رجایی تحت حمایت امداد مازندران هستند و از خدمات امداد در بخشهای مختلف بهره مند می شوند.

کد مطلب 746759

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